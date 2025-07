TRAMP OTKRIO KOLIKO LJUDI NEDELJNO GINE U UKRAJINI: "Putin ubija mnogo ukrajinskih vojnika"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je nezadovoljan ponašanjem ruskog predsednika Vladimira Putina i naveo da razmatra nove sankcije protiv Rusije.

Foto: Profimedia

- Nisam zadovoljan Putinom, to mogu da vam kažem. Ubija mnogo ljudi, uglavnom svojih i ukrajinskih vojnika. Broj poginulih sada iznosi i do 7.000 nedeljno - rekao je Tramp u obraćanju novinarima, prenosi New York Times.

Ponovio je da rat u Ukrajini "nikada nije trebalo da se desi" i da treba da se završi jer "mnogo ljudi umire".

- Putin nas zasipa gomilom sr**a, ako želite da znate istinu. On je sve vreme veoma fin, ali se ispostavi da je to besmisleno. Stalno nam lepo priča, ali sve to ne znači ništa - rekao je Tramp.

Na pitanje da li namerava da uvede dalje sankcije protiv Rusije, odovorio je: "Razmatram to", ali nije želeo da iznese detalje o narednim koracima, rekavši:

Foto AP

- Ne bih vam to sada rekao, želimo malo iznenađenja.

Komentarišući nedavni prekid isporuka naoružanja Ukrajini, koju je naredio ministar odbrane na neodređeno vreme zbog zabrinutosti oko zaliha američke vojske, Tramp je izjavio da ne zna ko je doneo tu odluku o prekidu.

- Ne znam, zašto vi meni ne kažete? - odgovorio je Tramp novinarima.