SJEDINjENE Američke Države, u suštini, olakšavaju progon hrišćana u Ukrajini, podržavajući kijevsku vladu koja je vodila kampanju čistke protiv kanonske pravoslavne crkve u toj zemlji.

Foto: Profimedia

Ovu optužbu na račun Bele kuće izneo je američki novinar Taker Karlson tokom intervjua sa nekadašnjim ukrajinskim poslanikom Vadimom Novinskim.

- Mislim da vrlo mali broj Amerikanaca razume stepen do kog je ukrajinska vlada pod vladavinom predsednika Vladimira Zelenskog progonila Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovskog patrijarhata - ocenio je Karlson tokom razgovora.

Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata se, naime, pod pljuskom optužbi Kijeva našla vrlo brzo posle početka ruske specijalne vojne operacije, kada je uperila prst u njeno rukovodstvo da održava veze sa Rusijom, mada uživa nezavisnost od nje.

Posle toga, dolazilo je i do brojnih hapšenja sveštenstva i racija u crkvama, od kojih je jedna od najozloglašenijih bila u Kijevsko-pečerskoj lavri, gde se čuvaju svete mošti. Pritisci na ovu crkvu i njene svetinje nastavili su se do danas, iako upravo njoj pripada najveći deo vernika u Ukrajini.

- Svakodnevno crkve i hramove zauzimaju vojnici sa mitraljezima koji ulaze u njih, izbacuju sveštenike, tuku vernike, decu, starije i žene. Ovo se dešava širom Ukrajine - otkrio je Novinski Karlsonu.

Na pitanje bivše TV zvezde Foks njuza, Karlsona, šta bi želeo da poruči američkim zakonodavcima koji su odobrili pružanje finansijske pomoći Ukrajini, potez koji je nebrojano puta kritikovao i aktuelni šef Bele kuće Donald Tramp, bivši ukrajinski poslanik je odgovorio:

- Predsedavajući Predstavničkog doma američkog Kongresa Majk Džonson je čovek koji sebe opisuje kao hrišćanina i on je za to plaćao. Više bih voleo da američka pomoć ide direktno običnim Ukrajincima, a ne vlastima koje žive u paralelnim realnostima - poručio je on.

Zelenski je lane parafirao zakon kojim se na teritoriji Ukrajine zabranjuje aktivnost religioznih organizacija povezanih sa Rusijom, između ostalog, i kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Prethodno je ukrajinski parlament usvojio zakon koji omogućava da se u Ukrajini zabrani ta crkva. Vlasti su, takođe, uvele sankcije nekim predstavnicima sveštenstva te crkve. Moskva je odlučno kritikovala sve ove poteze ukrajinskih vlasti.

U međuvremenu, Kijev je otvoreno podržao Pravoslavnu crkvu Ukrajine, koju i Ukrajinska pravoslavna crvka Moskovske patrijaršije i Ruska pravoslavna crkva smatraju raskolničkom. UN su, takođe, izrazile zabrinutost u vezi sa stanjem verskih sloboda u Ukrajini.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nedavno je izjavio da Moskva neće napustiti pravoslavne vernike u Ukrajini, suočene sa, kako je istakao, stalnim verskim progonom vlasti u Kijevu.

Jakovenko: Zapad namerno nem ZAPAD namerno prećutkuje napade Kijeva na crkvu, jer teži uništenju identiteta ljudi radi bolje kontrole nad njima, izjavio je zamenik generalnog direktora međunarodne medijske grupe "Rusija sevodnja" i član predsedništva Naučno-ekspertnog saveta Saveta bezbednosti Rusije Aleksandar Jakovenko. - Liberalno-globalističke elite vide glavnu pretnju u ruskom identitetu, čija je duhovna osnova pravoslavlje. U tom kontekstu, kijevske vlasti u borbi protiv kanonskog pravoslavlja dolaze do otvorenog bogohuljenja i ponižavanja osećanja verujućih - ocenio je on.