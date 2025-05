RAT u Ukrajini - 1.177. dan. Ruska vojska oslobodila je naselje Mihajlovka u DNR. U Istanbulu se u četvrtak održavaju prvi za tri godine direktni pregovori između Rusije i Ukrajine na predlog ruskog predsednika Vladimira Putina. Rusku delegaciju na pregovorima predvodi pomoćnik predsednika Vladimir Medinski.

Izveštaj sa fronta: Hrvatska šanje 30 tenkova M-84 Kijevu; Ruska ofanziva kod Pokrovska, Torecka i Krasnog Limana; Ruska armija se približava Dnjepropetrovskoj oblasti (MAPA/VIDEO)

Snage protivvazdušne odbrane uništile su tokom noći 2 bespilotne letelice ukrajinskih oružanih snaga. Tokom dana, VSU je granatirao sela u Brjanskoj i Belgorodskoj oblasti; Najmanje 8 ljudi je povređeno.

Ruske vazduhoplovne snage izvele su raketne i bespilotne napade u najmanje 12 regiona Ukrajine. Iskander je ozbiljno oštetio radionicu za popravku oklopnih vozila u Sumiju. Postoje izveštaji o pogodcima nekoliko vazduhoplovnih baza u Rovenskoj, Ivano-Frankovskoj i Volinskoj oblasti.

Na Hersonskom pravcu, ruske oružane snage uništile su nekoliko vozila, top i stanicu za elektronsko ratovanje. Izveštava se o uništenju ukrajinske diverzantsko-izviđačke grupe na levoj obali. VSU je granatirao sela na levoj obali 43 puta. U Čongaru je potpuno uništena ambulanta koja je opsluživala 2.000 ljudi, a 2 osobe su povređene.



U Zaporoškom sektoru vode se pozicione borbe uz upotrebu artiljerije i dronova. Nema pokreta na zemlji.





Na Ugljedarskom pravcu vode se aktivne borbe zapadno od Velike Novoselke. U području Novopolja i Zelenog Polja, ruske oružane snage su izbacile VSU iz dva uporišta. U području Voljnog Polja vode se žestoke borbe, a severno od Ševčenka postoje taktički uspesi. U Vesjoloju se takođe vodi tvrdoglava bitka; Ruske oružane snage su uspele da napreduju 1 km jugozapadno od Fjodorovke. U Bogatiru, ukrajinske oružane snage drže položaje u severnom i severozapadnom delu sela. Vode se žestoke borbe na prilazima Otradnom.





Na zapadnom krilu Pokrovskog fronta, VSU izvodi kontranapade kod Orehova i u oblasti Kotljarovke. Severno od Kotljarovke, ruski jurišni odredi su očistili deo šumskih pojaseva i stigli do predgrađa Muravke. Sada ruske oružane snage istovremeno jurišaju na ovo selo, kao i na Novonikolajevku i Novosergejevku. Rusko Ministarstvo odbrane je izvestilo o oslobođenju Novoaleksandrovke. Muravka je poslednje selo na putu za Novopavlovku. Ako se ukaže mogućnost probijanja odbrane VSU u području ova tri sela, onda će postati moguć scenario šireg opkoljavanja Pokrovska sa zapada. U samom Pokrovsku danas su prijavili eksploziju FAB-1500 – ruski piloti su počeli da demontiraju uporišta ukrajinskih oružanih snaga u gradu. Na istočnom krilu je napredovanje ka Novoekonomskom iz pravca Miroljubovke i Malinovke.





Na zapadnom krilu Toreckog fronta, ruske oružane snage nastavljaju da uništavaju odbranu ukrajinskih oružanih snaga. Garnizon u Novoj Poltavki je pod pritiskom sa zapada, istoka i severa, a iz pravca Novoolenovke nastavljaju kretanje duž korita reke Bik do Jablonovke. Iz pravca Aleksandropolja, ruske jurišne jedinice na motociklima su napravile juriš skoro do Zarje, gde su isterale VSU iz ključnog uporišta na brdu. Iz pravca Kalinova, ruske trupe su stigle do zapadne periferije Ignatovke. Teške borbe se nastavljaju na istočnoj periferiji Romanovke i zapadnoj periferiji Petrovke. Severno od Torecka, borbe se vode u području sela Dilejevka i južno od istoimenog sela.





Na sektoru kod Časovog Jara javljaju da su ruske oružane snage izbacile jedinice VSU iz visokih zgrada. VSU se još zadržava u privatnom sektoru, ali ruske trupe kontrolišu visove sa kojih koriste optičke dronove za udare po VSU na logističkim rutama i vojnim ciljevima u Konstantinovki.

Na Severskom pravcu vode se pozicione borbe kod Verhnjekamenskog i Grigorovke.

Sa Krasnolimanskog pravca rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je oslobađanje Torskog. Ruska vojska je završila bitku za moćno utvrđeno područje od Ternova do Torskog – odavde do Jampolja ima 5 km, do Limana – 10 km. Oslobođenje Zarečnog će osloboditi ruke ruskim vojnicima prilikom napada u bilo kom od ovih pravaca. Izlaz na Jampolj i Ozjorni lišiće Seversku grupu jednog od najvažnijih puteva snabdevanja i stvoriće pretnju opkoljavanja za celu grupu.

Na Kupjanskom pravcu je relativno mirno. Na nekim mestima se vode pozicione bitke.



Nema promena na deonici fronta kod Harkova. Pozicione bitke u oblasti Volčanska i Lipca.





Hrvati šalju tenkove Kijevu

U Sumskoj oblasti, ruske trupe su sprečile pokušaje proboja u oblastima Tjotkino i Novi Put. Pored kopnenih napada, VSU pokušava da se probije duž reke Sejm na čamcima i forsira reku u oblasti Otrube. Ruske oružane snage nastavljaju da šire teritoriju pod svojom kontrolom u Belovodima i Vodolagiju.

Hrvatska šalje partiju od 30 tenkova M-84 u Nemačku na popravku, održavanje i dalju isporuku Ukrajini. Nije dat vremenski okvir za dolazak opreme u Kijev.

Voljnoje Polje oslobodila ruska vojska (MAPA/VIDEO)

Tokom ofanzive na južnodonjeckom pravcu, 5. armija grupe snaga „Istok“ oslobodila je naselje Voljnoje polje.

Uspostavljena je kontrola nad utvrđenim odbrambenim područjem dubokim više od 1 km i do 2 km duž fronta, koje je predstavljalo najudaljenije uporište ispred naselja. Ševčenko.

Naši borci su postavili ruske zastave u različitim delovima naselja.

Jedinice sa Dalekog istoka učvršćuju svoje pozicije.

Kao rezultat žestokih borbi, očišćeno je više od 230 objekata, uništeno je čak i do jedne čete ukrajinskih oružanih snaga.

General-pukovnik Valerij Solodčuk imenovan je za komandanta grupe jedinica “Hrabrih"

General Solodčuk je postavljen za komandanta Kurske grupe nakon što su ukrajinske oružane snage probile do Sudže u avgustu 2024. godine, tada je uspeo da izjednači situaciju i doveo je do naše pobede.

Ofanziva i juriš na Novu Poltavku (VIDEO)

"Dostavalovci" kreću napred u Konsiantinovku.

"Dostavalovci" nastavljaju svoje ofanzivne akcije, uništavajući neprijatelja, koji je dobro ukopan i skriven u zemunicama

Oslobođenje Torskog: Jurišnici podižu ruske zastave (VIDEO)

Snimak čišćenja naselja u Limanskom pravcu.

Vojnici jurišnih jedinica 67. motostreljačke divizije 25. kombinovane armije Zapadne grupe učestvovali su u aktivnim ofanzivnim dejstvima.

Borci su proterali neprijatelja i podigli rusku zastavu iznad Torskog.

Oslobođena Nikolajevka

U naselju Nikolajevka u Berislavskom regionu na desnoj obali Hersonske oblasti podignuta je državna zastava Rusije, izjavio je gubernator oblasti Vladimir Saldo.

Pored toga, prema njegovim rečima, praktično sva ostrva u delti Dnjepra su pod kontrolom ruske vojske; nova su nedavno zauzeta u blizini Nove Kahovke, Dnjeprjana i Korsunke.

„Hrabri“ su oslobodili Novoaleksandrovku, napredujući ka Dnjepropetrovskoj oblasti (MAPA)

Odlučnim dejstvima jedinica grupe snaga Centar oslobođeno je naselje Novoaleksandrovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Dva meseca iza ukrajinskih linija

Ruski vojnici na pokrovskom pravcu dva meseca su se nalazili iza neprijateljskih linija, prenoseći obaveštajne podatke o kretanju ukrajinskih oružanih snaga i bez ispaljenog ijednog metka, rekao je za Sputnjik vojnik 60. Posebnog motostreljačkog bataljona 51. gardijske armije sa pozivnim Vajs.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio 1400 vojnika

Ruska grupa „Zapad“ oslobodila je naselja Torsko u Donjeckoj Narodnoj Republici. U borbama su ukrajinske snage izgubile do 240 vojnika, dva oklopna vozila, od kojih jedan oklopni transporter M113, 11 automobila, četiri artiljerijska oruđa i tri skladišta municije;

Jedinice grupe „Centar“ preuzele su kontrolu nad naseljem Novoaleksandrovka u Donbasu. U borbama je u prethodna 24 časa poginulo i ranjeno više od 515 ukrajinskih vojnika, a uništeno šest oklopnih vozila, 10 automobila i tri artiljerijska oruđa;

Grupa „Istok“ je u prethodna 24 časa nastavila napredovanje u dubinu odbrane protivnika i porazila ukrajinske brigade u DNR, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno više od 160 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri oklopna vozila, četiri automobila, dva artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje;

Ukrajinska vojska izgubila je tokom prethodnog dana više od 165 vojnika u zoni dejstava grupe „Sever“. Takođe su uništena tri oklopna vozila, 11 automobila, šest artiljerijskih oruđa i dve stanice za radioelektronsko ratovanje;

Grupa „Dnjepar“ je porazila formacije ukrajinskih brigada u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno do 75 ukrajiskih vojnika, a uništena su tri automobila, artiljerijsko oruđe i stanica za radioelektronsko ratovanje;

U zoni dejstava grupe „Jug“ ukrajinske snage izgubile su do 245 vojnika, tenk, pet oklopnih vozila, osam automobila, pet artiljerijskih oruđa, dve stanice za radioelektronsko ratovanje i skladište munciije;

Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne i artiljerijske snage ruske vojske uništile su objekte infrastrukture vojnih aerodroma. Osim toga, uništena su skladišta municije, privremene baze ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika u 149 okruga;

Ruski PVO sistemi oborili su osam vođenih avionskih bombi JDAM i 169 dronova avionskog tipa.

Zelenski: Umerov predvodi delegaciju Ukrajine

Predsednik Volodimir Zelenski rekao je na konferenciji za novinare s turskim liderom Redžepom Tajipom Erdoganom, da će poslati delegaciju koju će predvoditi ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov u Istanbul na pregovore sa ruskom delegacijom.

Završen sastanak Erdogana i Zelenskog u Ankari

U Ankari je završen sastanak predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana i Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je trajao dva sata i 45 minuta u predsedničkom kompleksu i bio zatvoren za medije, prenela je agencija Anadolija.

Sastanku su prisustvovali i turski ministar odbrane Jašar Guler, direktor Nacionalne obaveštajne službe Ibrahim Kalin i predsednikov savetnik za spoljnu politiku i bezbednost Akif Čagataj Kilič.

Nakon sastanka u Ankari, planiran je polazak aviona sa ukrajinskom delegacijom za Istanbul u 16.30 po moskovskom vremenu, preneli su francuski mediji, uz napomenu da još nije potvrđeno da li će predsednik Zelenski lično prisustvovati nastavku mirovnih razgovora sa Rusijom.

Portparol ruskog konzulata u Istanbulu najavio je da će šef ruske delegacije Vladimir Medinski dati izjavu medijima u 17.30 po moskovskom vremenu.

Iz diplomatskih izvora takođe je saopšteno da za sada nema govora o otkazivanju pregovora, dok prisustvo američkih predstavnika na sastanku još uvek nije potvrđeno.

Ohrabrujuća poruka generalnog sekretara NATO

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je Turska odgovarajuće mesto za uspešne pregovore između Rusije i Ukrajine.

Kremlj: Putin održao sastanak radi pripreme predstojećih pregovora sa Ukrajinom

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je sinoć sastanak radi pripreme predstojećih pregovora sa ukrajinskom stranom u Istanbulu, rekao je jutros novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Uoči odlaska naše delegacije u Istanbul, predsednik Putin je sinoć održao sastanak kako bi se pripremio za predstojeće pregovore sa ukrajinskom stranom“, rekao je Peskov, prenosi TASS.

Peskov je napomenuo da su, pored članova ruske pregovaračke grupe, sastanku prisustvovali ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, načelnik ruske Nacionalne garde Viktor Zolotov, sekretar Saveta bezbednosti Sergej Šojgu, načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov i šef FSB-a Aleksandar Bortnjikov.

Ruska delegacija stigla u Istanbul

Delegacija Rusije stigla je u Istanbul na pregovore sa Ukrajinom, saopštio je izvor Sputnjika.

Očekuje se da će pregovori biti održani na istom mestu kao i 2022. godine.

Na predlog predsednika Rusije Vladimira Putina, u četvrtak će se održati prvi direktni pregovori između Rusije i Ukrajine u poslednje tri godine.

Rusku delegaciju će predvoditi pomoćnik šefa države Vladimir Medinski.

Ruski napad na fabriku u gradu Sumi

U napadu na fabriku cigle u ukrajinskom gradu Sumi poginulo je 20 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je za Sputnjik koordinator proruskog nikolajevskog ilegalnog pokreta Sergej Lebedev.

Prema njegovim rečima, uništeno je više od 20 jedinica teške tehnike i desetak lakih vojnih vozila. On je dodao da je u napadu ranjeno 50 vojnika.

Rusko Ministarstvo odbrane o značaju oslobođenja Miroljubovke u DNR

Oslobođenje sela Miroljubovka u DNR stvara povoljne uslove za dalje napredovanje ruskih trupa u Krasnoarmejskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Odeljenje je napomenulo da je napadu na naselje prethodila pažljiva artiljerijska priprema i vazdušni udari na utvrđenja ukrajinskih oružanih snaga .

„Nakon ulaska u selo, vojnici su metodično isterali neprijatelja iz njihovih skloništa i podruma. Tokom borbi uništen je veliki broj oklopnih vozila i automobila“, napomenulo je Ministarstvo odbrane.

Napadi na opremu su izvršeni korišćenjem FPV dronova protiv ukrajinske vojne opreme. Ukrajinske oružane snage, uprkos očajničkom otporu, bile su prinuđene na povlačenje, pretrpevši ozbiljne gubitke u ljudstvu i tehnici.