"ODUVEK JE BIO TAKAV" Zaharova: Tramp preuveličava ulogu SAD u Drugom svetskom ratu

PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da američki predsednik Donald Tramp preuveličava ulogu Sjedinjenih Američkih Država u Drugom svetskom ratu.

Tramp je prošle nedelje u objavi na društvenoj mreži TruthSocial rekao da su SAD dale najznačajniji doprinos pobedi u svetskim ratovima i, posebno, da su mnogo više doprinele pobedi u Drugom svetskom ratu nego bilo koja druga zemlja.

- Nisam mogla da se otresem ove misli - zašto tako piše o Drugom svetskom ratu? Zašto tako govori o ulozi Sjedinjenih Država? Zašto hiperbolizuje? Jasno je da je on takva osoba, političar i biznismen. Oduvek je bio takav, sve je hiperbolizovao, sve tretira sa hipertrofiranom emocijom. On to ne krije, na tome je stekao bogatstvo i političku karijeru - rekla je Zaharova za radio Sputnjik.

Zaharova je ocenila da se SAD nalaze u dubokoj krizi, ne samo ekonomskoj i političkoj, već i moralnoj, prenela je agencija RIA Novosti.

- To je moralno, etički, duhovno. U sadašnjem trenutku, nažalost, američki narod, američka nacija, američka država ne poznaju svoju istoriju. Možda svoju istoriju poznaju lošije nego svetsku geografiju - zaključila je Zaharova.

Prošle nedelje, Tramp je proglasio 8. maj Danom pobede u Drugom svetskom ratu, a 11. novembar Danom pobede u Prvom svetskom ratu, navodeći da će se oba datuma u SAD obeležavati, što do sada nije bio slučaj.

Prema Trampovim rečima, SAD su pobedile i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, i niko im se nije približio "po snazi, hrabrosti i vojnoj veštini".

Moskva je više puta ocenjivala da neke zapadne zemlje pokušavaju da prekrajaju istoriju, dok je ruski predsednik Vladimir Putin naglasio da Rusija mora čvrsto braniti istinu o odlučujućem doprinosu sovjetskog naroda pobedi u Drugom svetskom ratu.

Prema zvaničnim podacima, koje navodi ruska agencija, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) je tokom Drugog svetskog rata izgubio oko 27 miliona ljudi, dok su SAD tokom rata izgubile više od 400.000 ljudi.

