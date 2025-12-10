GROBARI ĆE DA PUKNU OD MUKE! Crveno-beli sada žele i Dvejna Vašingtona, stigla i potvrda

DUGO se u Humskoj spekuliše o sudbini Dvejna Vašingtona!

Američki košarkaš nikako nije kupio srca navijača Partizana. I čini se da su baš njemu i Tajriku Džonsu grobari najviše zviždali na meču sa Bajernom.

A svoju ljutnju i bes prema navijačima, Vašington je pokazao i posle utkaimice, tako da je kapiten Vanja Marinković morao da ga smiruje i opominje.

Odmah su se pojavile priče da bi Vašington mogao da napusti Partizan, ali nije bilo ničega konkretnog sve do juče. Grčki mediji pišu da je za odličnog šutera zainteresovan Olimpijakos, pa bi posle Frenka Nilikine još jedan igrač šampiona Srbije mogao završiti u Pireju

- Prva želja trenera Jorgosa Barcokasa je Dejvid Džouns Garsija iz San Antonija, ali su šanse male. Pokušali su da pozovu Nanda de Koloa, što je takođe teško, a poslednje ime koje se pojavljuje je Dvejn Vašington. Prati se njegova situacija u Partizanu gde je trenutno turbulentno - navodi se u tekstu grčkog "Sport reporta".

Creno-beli iz Pireja navodno prate situaciju oko Ilajdža Brajanta koji je nezadovoljan u Hapoel Tel Avivu.

