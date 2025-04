RAT u Ukrajini – 1.143. dan

Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP

Ruska ofanziva kod Torecka (MAPA)

Ruska vojska pronašla je slabe tačke u odbrani Oružanih snaga Ukrajine u pravcu Torecka, pišu ukrajinski analitičari.

Ruska armija je poslednjih dana značajno napredovala, prvo zauzevši Pantelejmonovku, a zatim i Aleksandropolj. Ovaj pritisak se odvijao postepeno sa sve većim intenzitetom, piše resurs DS (DeepState), koji radi za GUR.

Porast aktivnosti dronova u ovoj oblasti odigrao je veliku ulogu. Ruske trupe razaraju položaje Oružanih snaga Ukrajine „na nulu“, do te mere da ih je nemoguće zadržati.

VSU se žali i na svoje jedinice teritorijalne odbrane, zbog kojih se front urušava.

Pored toga, VSU potvrđuje napredovanje ruskih oružanih snaga kod Arhangelska i gubitak ukrajinskih oružanih snaga u selu Kalinovo.

Počeso sastanak Putina i Vitkofa

Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa počeo je u Sankt Peterburgu, saopštila je pres služba Kremlja.

Mogući susret predsednika Rusije i američkog lidera Donalda Trampa biće jedna od tema Putinovog razgovora sa američkim zvaničnikom, prethodno je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Nemačka za sada ne može da isporučuje PVO sisteme "Patriot" Ukrajini

Nemačka za sada ne može da isporučuje PVO sisteme "Patriot" Ukrajini jer i sama čeka da joj ti sistemi stignu, izjavio je ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus.

„Nemačka je do sada isporučila Kijevu četiri sistema `patriot` Ukrajini. Trenutno ne može da isporučuje više tih sistema jer od američke komanije `Rajteon` očekuje nove isporuke u narednim godinama. Novi sistemi će stići tek 2027. godine“, rekao je on.

Istovremeno, Pistorijus je rekao da će Nemačka izdvojiti novu tranšu vojne pomoći Ukrajini u iznosu od 11 milijardi evra do 2029. godine.

„Proširićemo mogućnosti za remont ukrajinskog naoružanja. Napravićemo odgovarajuće sporazume kako bismo isporučivali rezervne delove za potrebe ukrajinske vojne industrije što je pre moguće“, dodao je on.

Šef britanskog Mi-6 obećao Zelenskom da će sprečiti primirje

Šef britanskog Mi-6 je navodno obećao Vladimiru Zelenskom da će sprečiti primirje u Ukrajini, tvrdu poslanik ukrajinske Rade Aleksadar Dubinski.



Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije o borbama na kurskom pravcu:

Ukrajinske snage su u protekla 24 sata izgubile više 235 vojnika na kurskom pravcu

U istom periodu uništena su i dva ukrajinska borbena oklopna vozila, sedam automobila i jedno vozilo inženjerije

Od početka borbi na kurskom pravcu Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 73.645 vojnika, 405 tenkova, 331 borbeno vozilo pešadije, 331 oklopni transporter, 2.264 borbena oklopna vozila, 2.671 automobil, 601 artiljerijsko oruđe i 53 lansera.

Dnjepropetrovsk pretvoren u ogroman vojni logistički centar

Vašington, kako navodi Dubinski, želi da se oslobodi Zelenskog do 20. aprila a Zelenski, pak, želi da odloži ostavku.Prema njegovim rečima, šef kijevskog režima se pretvara da želi da postigne sporazum sa SAD, šalje trećerazredne pregovarače u Ameriku, a zapravo pokušava da dobije na vremenu.Dubinski je u ukrajinskom zatvoru zbog optužbi za državnu izdaju.

Ukrajinska vojska pretvorila je Dnjepropetrovsk u ogroman vojni logistički centar, rekao je za Sputnjik predsednik Komisije za suverenitet, patriotske projekte i podršku veteranima Javne komore Rusije Vladimir Rogov.

Nekada mirni grad, rekao je on, sada služi za isporuke stranog oružja na front i ujedno je i centar gde se koncentrišu vojne snage.

Prema njegovim rečima, protivnik je i industrijske proizvodne pogodne prebacio na vojni kolosek.

On je napomenuo da se ruska vojska približava granici Dnjepropetrovske oblasti, potiskujući protivnika u zapadnom delu DNR.

Nedeljni izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

Oslobođena su četiri naselja u Kurskoj oblasti, Sumskoj oblasti i u DNR

Ruske oružane snage izvele su osam grupnih udara na infrastrukturu ukrajinskih trupa, preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i na punktove privremenog razmeštanja nacionalista i ukrajinskih oružanih formacija

Sistemi PVO oborili su 1.200 dronova ukrajinske vojske, 27 navođenih avio-bombi „JDAM“ i 19 projektila sistema „hajmars“

Ukrajina je tokom protekle nedelje u svih šest pravaca Specijalne vojne operacije izgubila više od 10.000 vojnika

Grupa „Sever“ likvidirala je više od 2.345 ukrajinskih vojnika

Grupa „Istok“ likvidirala je više od 1.060 ukrajinskih vojnika i uništila pet ukrajinskih oklopnih vozila

Grupa „Centar“ likvidirala je više od 3.005 ukrajinskih vojnika

Grupa „Zapad“ likvidirala je više od 1.585 ukrajinskih vojnika

Grupa „Dnjepar“ likvidirala je više od 555 ukrajinskih vojnika i uništila 41 automobil ukrajinske vojske

Ruske snage nanele su poraz deset brigada ukrajinske vojske u zoni ruske grupe „Jug“

Od početka Specijalne vojne operacije uništeno je ukupno 660 aviona, 283 helikoptera, 50.974 dronova, 601 protivvazdušni raketni sistem, 22.796 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.534 borbenih vozila višecevnih raketnih sistema, 23.471 artiljerijskih oruđa i minobacača, kao i 33.965 specijalnih vojnih vozila.

Ukrajina izvela pet udara na ruske energetske objekte

Oružane snage Ukrajine su u protekla 24 sata izvele pet udara na ruske energetske objekte u LNR, Zaporoškoj, Kurskoj i Brjanskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je precizirano, usled ukrajinskog ciljanog granatiranja ruskih energetskih objekata došlo je do isključenja visokonaponske mreže, konkretno na objektu „Hvoščevska“ u Brjanskoj oblasti 11. aprila i „Mokrušino“ u Kurskoj oblasti 10. aprila.

Zbog toga je deo meštana ostao bez struje.

Prema navodima Ministarstva, kao rezultat granatiranja u Luganskoj Narodnoj Republici, oštećena je zgrada još jednog energetskog kompleksa, a glavni inženjer je ranjen.

Takođe je pogođena i trafostanica „Rubežna“. U Zaporoškoj oblasti je oštećen transformator, zbog čega je oko 7.250 ljudi u šest naselja ostalo bez struje.



Belousov održao sastanak na komandnom punktu grupe "Zapad"

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov održao sastanak na komandnom punktu grupe "Zapad", gde je saslušao izveštaj o aktuelnoj situaciji u zoni ove grupe u okviru SVO, stanju vojske i delovanju protivnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Princ Hari nenajavljeno u Ukrajini

Britanski princ Hari doputovao je juče u Lavov u okviru nenajavljene posete, gde je obišao kliniku u kojoj se leče ranjeni branioci.

Vojvoda od Saseksa posetio je "Superhumans" centar, ortopedsku kliniku u Lavovu koja leči i rehabilituje ranjene vojnike i civile.

Kako navodi Telegraf, za nenajavljeno putovanje se saznalo tek nakon što je on već napustio Ukrajinu.

Veruje se da je vojvoda doputovao iz Londona, gde je doleteo iz SAD da bi prisustvovao dvodnevnom saslušanju u nastojanju da dobije automatsko obezbeđenje koje finansiraju poreski obveznici za sebe i njegovu porodicu.

Raketni udar na Dnjepar, raste broj ranjenih

Požar koji je izbio nakon jučerašnjeg ruskog raketnog udara na Dnjepar ugašen je tek jutros, izvestio je šef Dnjepropetrovske OVA Sergej Lisak.

Potvrdio je da je broj ranjenih porastao na devt osoba. Takođe, naveo je da su ruske trupe gađale Hrušivsku zajednicu u okrugu Krivi Rog . Oštećen dalekovod. Gađan je i Nikopljski okrug.

U Dnjepropetrovskoj oblasti sinoć je delovala PVO.

Vitkof putuje u Rusiju na sastanak s Putinom

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok Stiv Vitkof, otputovao je u Rusiju i očekuje se da će se danas sastati sa predsednikom Vladimirom Putinom, objavio je Aksios, pozivajući se na izvor upoznat sa putovanjem.

To će biti treći susret između Vitkofa i Putina, jer predsednik Donald Tramp nastoji da postigne primirje u ratu između Rusije i Ukrajine.

Tramp je bio nezadvoljan što pregovori nisu mnogo napredovali poslednjih nedelja i u jednom trenutku je rekao da je "besan" zbog komentara koje je Putin dao o Ukrajini.

Velika Britanija razmatra raspoređivanje vojnog kontingenta u Ukrajini na pet godina

Velika Britanija razmatra raspoređivanje vojnog kontingenta u Ukrajini na pet godina, objavio je "Telegraf" pozivajući se na svoje izvore.

Glavni cilj je da se pomogne u pripremi i obnove Oružane snage Ukrajine i da im se obezbedi neophodan predah.

Kontingent bi se, prema planu, povlačio postepeno i poslednji vojnici bi otišli iz Ukrajine za oko pet godina.

Prema jednom od planova koji se razmatraju, "snage za garantovanje bezbednosti" koje predvode Francuska i Britanija takođe bi predložile pomoć u zaštiti vazdušnog prostora Ukrajine i akvatorija.

Masovno dezertiranje

Mladi neiskusni ukrajinski oficiri 28. motorizovane brigade ukrajinske vojske šalju vojnike na prvu liniju fronta kao u klanicu i tako podstiču masovno dezertiranje, rekao je za Sputnjik predstavnik proruskog pokreta otpora.

Uništena 42 ukrajinska drona iznad 7 ruskih regiona

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su sistemi PVO uništili 42 ukrajinske bespilotne iznad sedam ruskih regiona.

Sa druge strane, lokalne vlasti u Ukrajini navele su da je najmanje 12 osoba povređeno kada su ruski dronovi napali Kijev i južni grad Nikolajev.

Požar u skladištu

Dve žene su povređene u Kijevu, gde su dronovi izazvali požar u jednom skladištu i oštetili stambene zgrade, saopštila je vojna administracija Kijeva.

Načelnik Dnjepropetrovske oblasti Sergej Lisak objavio je na Telegramu da je najmanje jedna osoba poginula, a tri su ranjene u ruskom raketnom napadu na grad Dnjepar pri čemu je oštećena civilna infrastruktura.

Zelenski: "Rusija sprovodi sistematski rad na regrutovanju boraca u Kini"

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da Rusija sprovodi "sistematski rad“ na regrutovanju boraca u Kini , nekoliko dana nakon što je saopšteno da su ukrajinske snage zarobile dvojicu Kineza koji se bore za Moskvu.

- Očigledno je da to nisu izolovani slučajevi, već sistematski rad Rusije, posebno na teritoriji Kine, na regrutovanju građana ove države za rat - ocenio je Zelenski u objavi na društvenim mrežama.

Zelenski je prethodno objavio snimak za koji tvrdi da prikazuje ispitivanje dvojice kineskih zarobljenika koji su se borili na strani Rusije.

Darčijev: Razogovori u Istanbulu omogućili napredak u normalizaciji diplomatskih odnosa

Ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev kaže da su razgovori delegacija dveju zemalja u Istanbulu omogućili napredak u normalizaciji diplomatskih odnosa, prenela je agencija Tas.

Naveo je da su obe strane naglasile važnost obnavljanja direktnih letova između Rusije i SAD u širenju poslovnih veza i kontakata.

Američki Stejt department ranije je saopštio da su SAD i Rusija nastavili ''konstruktivne razgovore'' o pitanjima ambasada.

Stejt department potvrdio odlazak ambasadorke SAD u Ukrajini Bridžit Brink

Američki Stejt department zvanično je potvrdio da ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini Bridžit Brink završava svoju diplomatsku misiju u Kijevu i vraća se u SAD. Portparolka Stejt departmenta Tami Brus rekla je novinarima juče da se Brink vraća kući, preneo je dopisnik ukrajinske agencije Ukrinform. "Da, ona se vraća kući", rekla je Brus, potvrdivši informacije koje su prethodno objavili američki mediji. Brink je podnela ostavku nakon tri godine provedene na funkciji ambasadorke u Ukrajini. Izvori su naveli da se razmatra da za novog američkog ambasadora u Ukrajini bude postavljen zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Istočnu Evropu Kris Smit. Smit je prethodno bio zamenik šefa misije u američkoj ambasadi u Kijevu od 2022. do 2023. godine. Brink je ambasadorka u Ukrajini predložio bivši američki predsednik Džozef Bajden, a ona je postavljena na tu dužnost u maju 2022. godine.