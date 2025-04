TRAMP JE UMISLIO DA JE GOSPODAR SVETA! Oštar odgovor Pariza na uvođenje američkih taksa

Francuska privreda, kao druga u rangu u EU, biće snažno pogođena carinskim ratom, ne samo kroz izvoz vina, sireva i konjaka, već u širokom spektru proizvoda.

Foto: Goran Čvorović

Predsednik ove zemlje Emanuel Makron okupio je danas predstavnike svih domaćih privrednih branši koje bi najviše mogle da štete od "Trampovih taksi". Rekao je da te mere predstavljaju "šok za svetsku trgovinu", a da je odluka Vašingtona "brutalna i neosnovana".

- Ta odluka predstavlja katastrofu za svetsku privredu, ogromna je teškoća za Evropu, ali i katastrofa za SAD i njegove građane. Verovali smo da smo živeli zajedno u alijansi slobode. Ušli smo u neizvesna i teška vremena. To dovodi u pitanje ono što smo do sada izgradili – izjavio je francuski premijer Fransoa Bajru.

Francuski šef diplomatije Žan Noel Baro je naglasio da će EU odgovoriti već sledeće sedmice.

- Naš odgovor će biti na visini samo ako bude jedinstven. Samo ako pokažu složnost, Evropljani mogu da zauzmu snažnu poziciju kada pregovori započnu – poručio je Baro.

Portparolka francuske Vlade Sofi Prima je istakla da aktuelni američki predsednik "nema limite".

- Donald Tramp je umislio da je gospodar sveta – bila je oštra Prima.

Ona je poručila da će Francuska nastaviti da pregovara s SAD, ali i da s Trampom treba ući u odnos razmene snaga.

- Spremni smo za ovaj trgovinski rat – naglasila je.

Francuski proizvođači vina ističu da će takse povećati inflaciju i neizostavno smanjiti prodaju, od 15 do 20 odsto. Predviđa se da će samo francuska industrija vina i žestokih alkoholnih pića trpeti štetu od 800 miliona evra, uz gubitak mnogobrojnih radnih mesta. Neki proizvođači konjaka i armanjaka najvljuju, čak, da će morati da zatvore pogone. Šampanjac je takođe ugrožen. Sve to bi moglo da ima reprekusije i na domaćem tržištu. Da bi nadoknadili američki gubitak, proizvođači će podići cene na lokalnom tržištu, za početak od 5 do 10 odsto.

Najviše će biti pogođen sektor aeronautike, s 9 milijardi izvoza prošle godine. To se pre svega odnosi na "Erbas" koji zapošljava 40.000 radnika i njegove kooperante. Slede luksuzni i farmaceutski proizvodi.