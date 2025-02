ZELENSKI UVEO SANKCIJE OLIGARSIMA: Evo ko je sve završio na listi kažnjenih

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski sproveo je odluku Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine o uvođenju ličnih sankcija protiv više pojedinaca.

Među kažnjenim pojedincima su Ihor Kolomojski, Henadij Bogoljubov, Kostjantin Ževago, Petro Porošenko i Viktor Medvedčuk.

Sankcije su, podsetio je šef države, ograničenja u korišćenju određenog novca koji je zarađen nezakonito.

Predsednik Vladimir Zelenski rekao je da će oligarsi, kojima su danas uvedene lične sankcije, vratiti milijarde koje su povukli, on će ukinuti ograničenja koja su im nametnuta.

- Danas imamo novčani deficit, evo pomoći. Oni mogu da vrate ove milijarde, mi ćemo ih dati vojsci, a ja ću ukinuti sankcije. Nema pitanja - rekao je Zelenski.

Istovremeno je napomenuo da to nije prvi, a ne poslednji paket sankcija.

- Imamo rat i ljudi povlače milijarde grivna, i to je tokom celog rata. Sve je to, ne samo u punom obimu, počelo 2014-2015 – podizanje novca, zarada sa separatistima na uglju, sve je to tu. Samo sam iznenađen što nam Finmonitoring to ranije nije pokazao - rekao je Zelenski.

(Ukrinform)