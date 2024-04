MAKRON OBEĆAO: Nećemo tražiti pomoć od Amerike u slučaju sukoba sa Rusijom u Ukrajini

SJEDINjENE Države su, nakon predloga francuskog predsednika Emanuela Makrona da se pošalju snage u Ukrajinu, izrazile bojazan da bi oni ili NATO mogli da budu umešani u sukob, piše Volstrit džurnal, pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Foto: Profimedia

Kako navodi list, mogućnost prisustva zapadnog osoblja u Ukrajini – kako civilnog tako i vojnog – pokrenula je goruća pitanja o tome kako saveznici treba da reaguju ako neko od njih bude ubijen u ruskom napadu.

- Administracija (predsednika SAD Džozefa) Bajdena bila je zabrinuta da bi Rusija mogla da napadne francuske trupe koje bi mogle da budu poslate u Ukrajinu - citira list reči američkog zvaničnika.

On je dodao da bi to moglo da dovede do uplitanja Francuske, a možda i drugih zapadnih zemalja u sukob.

Istovremeno, prema rečima neimenovanog zvaničnika, Makron je rekao saveznicima da nema potrebe za mešanjem NATO ili SAD, ako Rusija napadne francuske trupe.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je u februaru da se EU dogovorila da formira „devetu koaliciju za duboke udare“ – za snabdevanje Ukrajine raketama srednjeg i dugog dometa. On je takođe rekao da će Francuska učiniti sve da spreči Rusiju da „pobedi u ovom ratu“. Prema njegovim rečima, lideri zapadnih zemalja su razgovarali o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu, konsenzus još nije postignut, „ali se ništa ne može isključiti“.

Makronove reči oštro je kritikovao niz NATO partnera, uključujući Nemačku, kao i političke snage u samoj Francuskoj.

(Sputnjik)

