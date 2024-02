PREKID VATRE I STOP ISPORUCI ORUŽJA KIJEVU: Nemački poslanik ima plan za početak dijaloga Moskve i Kijeva

NEMAČKA treba da prestane da non-stop priča samo o isporuci oružja Ukrajini i treba da razmišlja o diplomatiji i pregovorima, poručuje levičarski političar Bundestaga Gregor Gizi.

U intervjuu za "Špigl" Gizi je izneo i 48-časovni plan za početak dijaloga između Kijeva i Moskve, koji uključuje prekid vatre i zaustavljanje isporuke oružja Zapadu.

Prema njegovom mišljenju, sada je pravo vreme za početak pregovora, pošto Kijev više ne može da okrene situaciju u svoju korist, i jer će mu se, posle izbora u SAD situacija samo pogoršati.

"Ako Rusija pristane na primirje od 48 sati, u roku od 48 sati nećemo isporučivati oružje Ukrajini", kaže Nemac koji smatra da bi kratkoročni prekid vatre otvorio put ozbiljnijim pregovorima, te da bi Putinu bilo teško da odbije takvu ponudu.

Prema njegovom mišljenju, ni Moskva ni Kijev više ne računaju na neki značajniji napredak na frontu i spremni su za pregovore.

"Ako je nemoguće vratiti Donbas vojnim putem, on se može vratiti samo mirovnim pregovorima. Mi mislimo samo o ratu. I voleo bih da ponovo počnemo da razmišljamo o tome kako da postignemo prekid vatre i mir", ističe opozicioni parlamentarac.

Poslanik partije Levica smatra da će se vremenom uslovi za eventualni mir u Ukrajini samo pogoršavati.

"Ako sačekamo da Tramp postane predsednik Sjedinjenih Država, on će prekinuti rat, ali to će naneti ozbiljnu štetu Ukrajini. Sada bismo mogli da pokušamo da postavimo uslove da se Ukrajina ni pod kojim uslovima ne odrekne teritorije tokom mirovnih pregovora", kaže on.

Gizi je takođe kritikovao svoje kolege poslanike zbog zahteva da se muške izbeglice ohrabre da se vrate u Ukrajinu.

"Ne želim nikoga da prisiljavam da učestvuje u ratu", kaže on i dodaje da muškarci koji ne žele da se bore na strani Kijeva neće doneti mnogo pomoći Oružanim snagama Ukrajine i ipak će naći način da izbegnu vojnu akciju.

(RT Balkan)