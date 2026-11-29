KOPREDSEDNIK opozicione slovenačke Levice, Luka Mesec, izbaran je za novog gradonačelnika Ljubljane pošto je u drugom krugu izbora danas osvojio 51,4 odsto glasova na osnovu 90 odsto prebrojanih glasova.

Foto: Tanjug/ STA/ NEBOJŠA TEJIĆ

Time je okončana 20-godišnja vladavina gradonačelnika Zorana Jankovića, prenela je STA.

Janković, koji je gradonačelnik Ljubljane već 20 godina, u drugi krug ušao je sa devet odsto prednosti u odnosu na Meseca.

Janković je u poslednje dve sedmice bio izložen dodatnoj pažnji medija zbog gradske kupovine zemljišta od prijatelja svog sina.

Foto: Tanjug/ STA/ NEBOJŠA TEJIĆ

Izlaznost u drugom krugu lokalnih izbora u Sloveniji do 16 časova bila je 31,1 odsto, tri sata pre zatvaranja biračkih mesta, saopštila je Državna izborna komisija.

To je za tri odsto manje nego u prvom krugu, održanom pre dve sedmice.

Drugi krug izbora za gradonačelnike održava se u 45 opština, a najveća izlaznost do 16 časova zabeležena je u Gradu na istoku Slovenije - 54,7 odsto, dok je najmanja bila u Postojni na zapadu zemlje, gde je glasalo samo 24 odsto birača.

Među šest gradskih opština u kojima se održava drugi krug izbora za gradonačelnika, najveća izlaznost zabeležena je u Kopru - 34 odsto, a najmanja u Mariboru - 24 odsto.

U Ljubljani je izlaznost do 16 sati bila 28,9 odsto.

Biračka mesta zatvorena su u 19 časova.

Ko je Luka Mesec

Novi gradonačelnik Ljubljane,Luka Mesec, je rođen 1. jula 1987. godine u Kranju. Odrastao je u Železnikima, gde je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisao studije političkih nauka na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani. Diplomirao je 2012. na evropskim studijama. Kao student, Mesec je bio politički aktivan u raznim studentskim organizacijama. Od 2010. godine učestvovao je u radu „Radničko-pank univerziteta” (Labour-Punk University) — aktivističke organizacije koja je uvela demokratski socijalizam u slovenačku politiku — kao i u radu Instituta za studije rada.

Politička karijera

Mesec je učestvovao u slovenačkim protestima 2012–2013. godine. Prvi put izabran je u parlament 2014. a u parlament je ponovo biran 2018, 2022. i 2026. godine. Pod njegovim vođstvom stranka Levica povezala se sličnim evropskom grupacijama, poput Sirize, nemačke, španske i francuske levice.

Imenovna je 2022. godine za ministra rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti u vladi Roberta Goloba, koji je u ovoj gtrci podržao njegovog protivkandidata Jankovića.

Kao ministar rada, Mesec je povećao minimalnu zaradu, uveo obavezan božićni dodatak za zaposlene, kao i pravo na „isključivanje” (pravo zaposlenih da budu nedostupni poslodavcu van radnog vremena). Bio je predvodnik velike penzione reforme 2025. koja je naišla na otpor među sindikatima i NVO. Na izborima 2026. godine, „Levica” je nastupila u savezu sa zelenom strankom „Vesna”, pri čemu su zajedno osvojili pet poslaničkih mesta.

Politički stavovi

Mesec se zalaže za participativnu ekonomiju, društveno odgovorno korporativno upravljanje, poreske olakšice za siromašne, radnička prava i ukidanje poreskih rajeva.

Protivnik je neoliberalizma za koji smatra da nije ništa drugo do klasna borba kapitala protiv organizovanog rada. Zalaže se za prava LGBT osoba, i pravo na abortus. Smatra da je EU izgubila svoju snažnu socijaldemokratsku i sindikalnu osnovu i da sada prolazi kor borbu država za prevlast unutar Unije umesto da odnosi među njima budu zasnovani na reciprocitetu.

(Tanjug/VN)

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