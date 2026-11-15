Region

NOVI VERSKI POGLAVAR MUSLIMANA U BIH I REGIONU: Nedžad Grabus stupio na dužnost

T.J.

15. 11. 2026. u 14:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOSADAŠNjI sarajevski muftija Nedžad Grabus preuzeo je danas dužnost poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i postao vrhovni verski autoritet muslimana u toj zemlji, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

НОВИ ВЕРСКИ ПОГЛАВАР МУСЛИМАНА У БИХ И РЕГИОНУ: Неџад Грабус ступио на дужност

Foto: Printskrin Jutjub/Sandžak Media

Svečanost ustoličenja Grabusa (58) održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, preneo je Klix.ba.

Dokument pod nazivom menšura, odnosno ukaz o imenovanju za reisul-ulemu kojim se potvrđuje zakonitost izbora i šerijatske ovlašćenja u prisustvu zvanica iz 23 države Grabusu je uručio predsednik Sabora Islamske zajednice, Edhem Bičakčić.

Grabus je u prvoj propovedi rekao da namerava da se osloni na podršku svih koji žele da doprinesu opštem dobru, kao i da će raditi na jačanju dijaloga sa svim verskim zajednicama.

- Istovremeno smo i muslimani i Evropljani - rekao je novi reis dodajući kako svi ljudi imaju isto poreklo i da zbog toga svaki oblik diskriminacije krši Božji red.

Grabus je naveo da je dužnost vernika da se istrajno angažuju na uspostavljanju mira i međusobnog poštovanja u celom svetu.

Grabus je za reisa izabran 10. oktobra glasanjem u posebnom izbornom telu Sabora Islamske zajednice u BiH s mandatom od sedam godina koji može da bude produžen na isti period.

On će na toj poziciji naslediti Huseina Kavazovića koji je na čelu Islamske zajednice bio proteklih 14 godina.

Pozicija reisul-uleme sa sedištem u BiH uspostavljena je 1882. godine u razdoblju vladavine Austro-ugarske monarhije.

Grabus, koji je sada postao 14. reis, rođen je u Travniku, a školovao u Sarajevu gde je 1994. diplomirao na Fakultetu islamskih nauka, a doktorirao je 2008. godine.

Na tom je fakultetu od 2021. godine redovni profesor.

Od 2006. do 2021. godine obavljao je dužnost ljubljanskog muftije i predsednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji, a od 2021. godine muftije sarajevskog.

Vodio je projekat izgradnje džamije i Muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, a tadašnji predsednik Slovenije, Borut Pahor, odlikovao je Grabusa zbog zasluga za razvoj međureligijskog i međukulturnog dijaloga.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: MUHAMED JUSUFSPAHIĆ: Srbija je napadnuta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPA SPREMA NOVI RAT DO 2030? Moskva upozorava na opasan scenario
Svet

0 0

EVROPA SPREMA NOVI RAT DO 2030? Moskva upozorava na opasan scenario

ODLUKA Saveta EU da produži misiju EUMAM i obuku ukrajinskih snaga za još dve godine, uz izdvajanje gotovo 300 miliona evra, predstavlja nastavak politike Brisela koja, uprkos deklarativnom zalaganju za mir, doprinosi produbljivanju sukoba, ocenjuje Andrej Koškin, ekspert ruske Asocijacije vojnih politologa.

15. 11. 2026. u 13:43

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA