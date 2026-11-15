NOVI VERSKI POGLAVAR MUSLIMANA U BIH I REGIONU: Nedžad Grabus stupio na dužnost

DOSADAŠNjI sarajevski muftija Nedžad Grabus preuzeo je danas dužnost poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i postao vrhovni verski autoritet muslimana u toj zemlji, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Foto: Printskrin Jutjub/Sandžak Media

Svečanost ustoličenja Grabusa (58) održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, preneo je Klix.ba.

Dokument pod nazivom menšura, odnosno ukaz o imenovanju za reisul-ulemu kojim se potvrđuje zakonitost izbora i šerijatske ovlašćenja u prisustvu zvanica iz 23 države Grabusu je uručio predsednik Sabora Islamske zajednice, Edhem Bičakčić.

Grabus je u prvoj propovedi rekao da namerava da se osloni na podršku svih koji žele da doprinesu opštem dobru, kao i da će raditi na jačanju dijaloga sa svim verskim zajednicama.

- Istovremeno smo i muslimani i Evropljani - rekao je novi reis dodajući kako svi ljudi imaju isto poreklo i da zbog toga svaki oblik diskriminacije krši Božji red.

Grabus je naveo da je dužnost vernika da se istrajno angažuju na uspostavljanju mira i međusobnog poštovanja u celom svetu.

Grabus je za reisa izabran 10. oktobra glasanjem u posebnom izbornom telu Sabora Islamske zajednice u BiH s mandatom od sedam godina koji može da bude produžen na isti period.

On će na toj poziciji naslediti Huseina Kavazovića koji je na čelu Islamske zajednice bio proteklih 14 godina.

Pozicija reisul-uleme sa sedištem u BiH uspostavljena je 1882. godine u razdoblju vladavine Austro-ugarske monarhije.

Grabus, koji je sada postao 14. reis, rođen je u Travniku, a školovao u Sarajevu gde je 1994. diplomirao na Fakultetu islamskih nauka, a doktorirao je 2008. godine.

Na tom je fakultetu od 2021. godine redovni profesor.

Od 2006. do 2021. godine obavljao je dužnost ljubljanskog muftije i predsednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji, a od 2021. godine muftije sarajevskog.

Vodio je projekat izgradnje džamije i Muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, a tadašnji predsednik Slovenije, Borut Pahor, odlikovao je Grabusa zbog zasluga za razvoj međureligijskog i međukulturnog dijaloga.

(Tanjug)

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