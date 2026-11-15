Svet

SRBIN I HRVAT UHAPŠENI U BEČU: Policija otkrila kako su varali ljude, od penzionera hteli da uzmu 100.000 evra?

Д.К.

15. 11. 2026. u 13:47

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SRBIN (29) i Hrvat (32) uhapšeni su u petak u Beču zbog sumnje na veliku prevaru.

СРБИН И ХРВАТ УХАПШЕНИ У БЕЧУ: Полиција открила како су варали људе, од пензионера хтели да узму 100.000 евра?

Foto: Printskrin/Jutjub/Polizei Österreich bewegt

Oni su, kako se sumnja, nagovarali jednog (76) penzionera da uplaćuje velike iznose novca na račun njihove lažne investicione kompanije, ali su privedeni kada su hteli da od njega uzmu i 100.000 evra u kešu.

Do prevare je došlo u bečkom okrugu Zimeringu, a osumnjičeni su uhapšeni u stanu svoje žrtve.

- Kada je muškarac trebalo da im preda 100.000 evra u gotovini kontaktirao je svoju ćerku, a ona je pozvala policiju. U dogovoreno vreme primopredaje, u stanu u petak popodne, detektivi su sve posmatrali i na kraju uhapsili dvojicu osumnjičenih za prevaru. Srbin i Hrvat su pritvoreni po nalogu Javnog tužilaštva u Beču. Dalja istraga koju sprovodi Državna kriminalistička policija je u toku - saopštila je austrijska policija.

Stariji muškarac je u ranijem periodu već prebacio 99.000 i 100.000 evra navodnoj investicionoj kompaniji, ali je banka odbila transfere i, prema rečima portparolke policije Ane Gut, stornirala transakcije. Prevaranti su potom predložili predaju gotovine, što je u petak sprečeno.

- Deku su nekoliko meseci pozivali na telefon i nagovarali ga da uplati novac na njihov račun u investicione svrhe. Ta osoba se predstavljala kao predstavnik investicione kompanije. Međutim, osim 2.000 evra koje je 76-godišnjak prvobitno prebacio da bi otvorio „račun“ kod navodne kompanije, nikakav novac nije stigao do prevaranata - objasnila je portparolka Gut.

Gut je naglasila da je 76-godišnjak pretrpeo gubitak od 2.000 evra, ali da je mogao biti i mnogo veći.

- Pre nego što investirate, istražite kompaniju i proverite da li ima potrebnu dozvolu od Uprave za finansijsko tržište (FMA). Nemojte biti prisiljeni da donosite ishitrene odluke ili trenutne transfere. Nikada ne prebacujte novac na nepoznate račune i nikada ne predajte gotovinu ili vredne stvari strancima. Razgovarajte o svim sumnjivim investicionim ponudama sa pouzdanim osobama ili članovima porodice pre nego što investirate bilo kakav novac - preporučuje policija.

(Kurir)

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