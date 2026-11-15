HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU: Cela Srbija navija za "vatrene" protiv Čeha - evo i zašto
Ovo niko nije očekivao
Srbija će sa posebnom pažnjom pratiti utakmicu Hrvatske i Češke u Osijeku, jer bi poraz gostiju mogao da pomogne „orlovima“ da izbegnu direktno ispadanje iz A divizije Lige nacija.
Česi su jedan od rivala Srbije u poretku poslednjeplasiranih reprezentacija, pa ovaj susret ima značaj i izvan grupe A3.
Hrvatska je u pet kola osvojila samo tri boda, upravo pobedom nad Češkom u Pragu od 2:1. Usledila su četiri poraza, uključujući ubedljivih 0:7 protiv Engleske. U prethodnom kolu Hrvati su ponovo izgubili od Engleza, ovoga puta sa 2:1, pa će pred svojim navijačima pokušati da poprave utisak.
Češka je izgubila svih pet utakmica, uz samo dva postignuta i 12 primljenih golova. U prethodnom kolu poražena je od Španije sa 2:0, a njena odbrana tokom čitavog takmičenja nije uspevala da pronađe stabilnost.
Tradicija takođe ide u prilog domaćinu. Hrvatska nije izgubila nijedan od sedam međusobnih susreta sa Češkom, uz tri pobede i četiri remija.
S obzirom na dosadašnje rezultate gostiju i prednost domaćeg terena, očekujemo da Hrvati ponove uspeh iz Praga, što bi odgovaralo i Srbiji.
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