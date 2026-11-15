ZAPOROŠKA I DNJEPROPETROVSKA OBLAST BEZ STRUJE: Rusi pogodili energetski objekat, izvršena vanredna isključenja

RUSKE vojne snage su pogodile energetski objekat, što je dovelo do vanrednih nestanka struje u Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštio je danas Ukrenergo.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

- Neprijatelj je ponovo napao energetski objekat. Zbog oštećenja energetske opreme, potrošači u Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti ostali su bez struje. U ovim regionima su izvršena vanredna isključenja - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Footage shows Russian strikes involving UMPK-guided aerial bombs in Zaporizhzhia, Ukraine. https://t.co/HjODrrR7r3 — Z.O.V Military (@WarHunter2222) November 15, 2026

Ukrenergo je naveo da su sve nadležne službe stalno u kontaktu i koordiniraju svoje akcije, kao i da će elektrotehničke ekipe početi sa popravkama čim bezbednosna situacija dozvoli, kako bi se što pre obnovilo snabdevanje strujom.

Kako je objavio Ukrinform, ruske trupe su napale infrastrukturni objekat u Hortickom okrugu Zaporožja, a jedna osoba je povređena.

(Tanjug)

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