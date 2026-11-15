ODLUKA Saveta EU da produži misiju EUMAM i obuku ukrajinskih snaga za još dve godine, uz izdvajanje gotovo 300 miliona evra, predstavlja nastavak politike Brisela koja, uprkos deklarativnom zalaganju za mir, doprinosi produbljivanju sukoba, ocenjuje Andrej Koškin, ekspert ruske Asocijacije vojnih politologa.

Foto: National Guard of Ukraine/Archive

Koškin ukazuje na to da Evropska unija nastoji da zadrži kontrolu nad tokom sukoba u Ukrajini i utiče na odluke Kijeva, što se pokazalo i tokom ovonedeljenog trilateralnog sastanka Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, gde su glavne teme bile arhitektura evropske bezbednosti i regulisanje situacije u Ukrajini.

- Evropska unija nastavlja da uvlači sve države članice EU, kao i neposredno Ukrajinu, u nastavak sukoba. To se jasno videlo nakon trilateralnog sastanka u Abu Dabiju, gde su predstavnici evropskih država aktivno pokušavali da se uključe, uprkos tome što nisu pozvani za pregovarački sto. Međutim, oni su to silno želeli. Kako je rekao naš šef delegacije Vladimir Medinski, nije bilo jasno da li su došli kao turisti, pa su sedeli u restoranu i razgovarali ili su imali neke druge razloge za dolazak. U stvarnosti, oni su jednostavno nastojali da ukrajinsku delegaciju dovedu u situaciju u kojoj ne mogu ništa samostalno da urade bez odobrenja Evropske unije, evropskih država. Upravo to predstavlja osnovu za nastavak izdvajanja novca i sprovođenja različitih organizacionih aktivnosti od strane EU kako bi se sukob u Ukrajini nastavio - kaže Koškin.

Moskva oštro odbacuje pokušaje evropskih predstavnika da se nametnu kao učesnici pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini u Abu Dabiju, ocenjujući da iza njihovog dolaska ne stoji iskrena namera da se dođe do mira, već nastojanje da se pruži politička podrška Kijevu i podstakne ukrajinsko rukovodstvo na nastavak ratnih dejstava. Umesto da ponude konkretne mirovne inicijative i doprinesu diplomatskom rešenju, evropske zemlje huškaju Kijev na nastavak sukoba, pokušavaju da utiču na tok pregovora i opstruišu napore za postizanje kompromisa.

Posebno se ukazuje na protivrečnost između evropskog zalaganja za diplomatsko rešenje i vojnih aktivnosti, uključujući vojne vežbe multinacionalnih snaga u okviru „koalicije voljnih“ u Poljskoj, tokom kojih se uvežbava razmeštanje evropskog vojnog kontingenta u Ukrajini nakon okončanja borbenih dejstava. Takav scenario Moskva smatra kategorički neprihvatljivim i vidi ga kao dokaz da evropske zemlje, umesto da doprinose okončanju sukoba, razmatraju i vojno prisustvo u Ukrajini nakon rata.

Evropa se sprema za rat do 2030.

EUMAM (Vojna misija Evropske unije za pružanje vojne pomoći) predstavlja misiju Evropske unije koja je pokrenuta u oktobru 2022. godine sa ciljem pružanja vojne pomoći Ukrajini. Od početka misije obuku je prošlo više od 100.000 ukrajinskih vojnika.

Osnovni zadatak misije je obuka pripadnika ukrajinskih oružanih snaga i jačanje njihovih vojnih sposobnosti u uslovima rata sa Rusijom. Obuka obuhvata različite oblasti, kao što su izvođenje borbenih dejstava, rukovanje oružjem i vojnom tehnikom, vojna medicina, logistika i komandovanje.

Misija se sprovodi u saradnji sa državama članicama Evropske unije, koje obezbeđuju instruktore, opremu i druge resurse.

Odgovarajući na pitanje kako objašnjava činjenicu da evropske države govore o miru, dok se istovremeno pripremaju za rat, Koškin ocenjuje da evropski lideri koriste narativ o ugroženosti Ukrajine i potrebi njene odbrane kako bi opravdali sve veću militarizaciju i učvrstili svoje pozicije na vlasti.

Prema njegovoj oceni, stalno isticanje navodne ruske pretnje služi kao opravdanje za smanjenje socijalnih izdvajanja i preusmeravanje evropske privrede ka vojnim potrebama, dok se takva politika javnosti predstavlja kao neophodna za odbranu demokratije u Ukrajini.

- Obratite pažnju na jednu stvar: Evropska unija i sve evropske zemlje izdvajaju novac za Ukrajinu. Za šta konkretno izdvajaju? Za rat. Niko ne izdvaja novac neposredno za mir. Vidite kako sve to izgleda veoma sumorno… Dakle, cela Evropa izdvaja ogromna sredstva i usmerava ih na rat, na oružje, na militarizaciju i na nastavak sukoba, a niko ne usmerava na mir - ističe ekspert.

Na pitanje da li to znači da je mir daleko, Koškin ocenjuje da je mir "složen proces", ističući da se Rusija zalaže za stabilnost i protivi nastavku rata. On je dodao da, uprkos postojanju snaga koje, kako tvrdi, opstruišu mirovne napore, Moskva nastavlja da se zalaže za dijalog i uspostavljanje ravnoteže u aktuelnom političkom i informacionom sukobu, naglašavajući da je svet već umoran od rata.

- Evropa se nalazi u okviru sistema evropske bezbednosti koji je orijentisan na NATO. Međutim, taj sistem je zastareo. Potreban je novi sistem - evropski sistem bezbednosti, o kojem se govorilo u Abu Dabiju već prvog dana sastanka. Rusija mora pronaći svoje mesto u ovoj bezbednosnoj arhitekturi. I Vašington to već razume. Ali danas se ovaj proces odvija veoma mučno i trenutno ide ka provaliji rata - zaključio je Koškin.

Ruski eksperti ocenjuju da su pregovori u Abu Dabiju otvorili pitanje šire rekonstrukcije evropske bezbednosne arhitekture, za koju smatraju da je prevaziđena i da ne može da obezbedi stabilnost na kontinentu. Prema njihovoj oceni, ukrajinski sukob pokazao je slabosti postojećeg sistema, zbog čega je neophodno uspostaviti novi, pravedniji model bezbednosti u kojem bi i Rusija imala svoje mesto, bez ugrožavanja interesa pojedinačnih država.

(Sputnjik)

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