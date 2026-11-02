PROTESTNI TALAS STIŽE I U HRVATSKU: Okupljanja najavljena u više gradova

HRVATSKOM se širi poziv na proteste koje je putem društvenih mreža pokrenula građanska inicijative "Vreme za promene", uz otvoren poziv građanima iz više hrvatskih gradova.

Foto: Ken Gillham/robertharding/Profimedia

Protest pod nazivom "Glas promene" najavljen je za 21. novembar u 10 sati, a plan je da se građani u isto vreme okupe u što većem broju u što više gradova.

- Cela Hrvatska, jedan glas. Zašto čekati promene ako ih možemo da počnemo da ih stvaramo zajedno? - poručuju putem objava na društvenim mrežama.

Na proteste su pozvani građani Zagreba, Splita, Rijeke, Pule, Osijeka, Zadra, Varaždina, Dubrovnika, Slavonskog Broda, Siska, Karlovca, Šibenika, Vukovara...

U objavama ističu da ne pripadaju ni levom ni desnom političkom spektru nego da je reč o građanima koji zajednički žele da postignu promene.

- Nismo ni levi ni desni nego smo građani koji žele promene. Želimo jasno naglasiti da naša inicijativa nije povezana ni s jednom političkom strankom niti političkom opcijom. Naš protest je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu decu - stoji u jednoj od objava koje su podelili na Instagramu.

Navode da korupcija, dvostruki kriterijumi i izostanak odgovornosti ne smeju postati nešto na šta će se jednostavno naviknuti.

- Zato se okupljamo. Ne zbog političkih stranaka, nego zbog prava građana na transparentnost, pravednost i institucije koje odgovaraju onima kojima služe - navode u pozivu.

U objavama upozoravaju na neke od ključnih problema koje opterećuju Hrvatsku, a pritom posebno ističu korupciju.

- Korupcija nije apstraktan problem koji se tiče samo političara. Ona utiče na poverenje u institucije, poštenu konkurenciju i način na koji se troši novac svih građana - poručuju.

Istakli su i izvešće Evropske komisije za 2025. godinu, prema kojem čak 92 posto ispitanika u Hrvatskoj smatra da je korupcija raširena, a 61 posto smatra da ih lično pogađa u svakodnevnom životu.

- Ovi podaci ne znače da je svaki problem posledica korupcije. Ali pokazuju koliko su transparentnost, efikasnost kontrole i odgovornost neophodni. Ne tražimo privilegije. Tražimo sistem ustav u kojem se javnim novcem upravlja odgovorno, zakoni vrede jednako za sve, a zlouporabe imaju posledice - ističu iz ove inicijative.

Profili koje je inicijativa otvorila na društvenim mrežama brzo su privukli pažnju javnosti pa su im mnogi u komentarima počeli ostavljati poruke podrške.

(Tanjug)

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