TRAMP PONOVO PRETI IRANU: "U nekom trenutku moraćemo da im zadamo snažan udarac..."

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp juče je ponovo zapretio Iranu vojnom akcijom. Na skupu svojih pristalica u Ajovi, izjavio je da će Sjedinjene Države možda morati snažno da udare na Iran, uprkos diplomatskim naporima da se spreči dalja eskalacija sukoba.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Jedini razlog zbog kojeg se još nisam obračunao sa Iranom jeste taj što želim da budem obziran. Želim da pokušam da spasem sve te živote, ako je to ikako moguće - rekao je Tramp.

- Ali u nekom trenutku moraćemo da im zadamo snažan udarac - dodao je on.

Tramp je prethodno rekao novinarima da Sjedinjene Države imaju još jednu ili dve mete u Iranu koje nameravaju da gađaju.

Konkretno je pomenuo planinu Pikeks u pokrajini Isfahan, za koju se sumnja da krije podzemno nuklearno postrojenje.

Pregovori sa Iranom Najnovije Trampove pretnje dolaze u trenutku kada se vode pregovori s ciljem da se spreče novi napadi SAD i Izraela na Iran.

Sukob je počeo 28. februara. Prema izveštajima američkih medija, Tramp je u subotu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o pregovorima sa Teheranom i mogućnosti nastavka vojnih operacija.

Netanjahu se, navodno, zalagao za napad odmah nakon izbora za američki Kongres, koji se održavaju sutra, 3. novembra.

Tramp je, s druge strane, skloniji tome da diplomatiji pruži više vremena.

(Indeks)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.