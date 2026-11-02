OGLASILA SE PRVA DAMA SAD: Melanija Tramp o završenoj humanitarnoj misiji u Oleškom
AMERIČKA prva dama Melanija Tramp objavila je danas da je humanitarna misija u ukrajinskom gradu Oleškom, koji je pod ruskom kontrolom, uspešno završena i da je omogućila isporuku ključne pomoći tom regionu, kao i evakuaciju skoro 800 ljudi.
- U ime Amerike, pohvaljujem Rusiju i Ukrajinu za njihovo rukovođenje i saradnju u vezi sa primirjem u Oleškom. Nadam se da će Oleški poslužiti kao temelj za trajni mir između dve zemlje - napisala je ona na mreži Iks.
Primirje je počelo 27. oktobra i završilo se 1. novembra, kako je i planirano, dodala je Melanija Tramp.
Sporazum o privremenom prekidu vatre kako bi se omogućila humanitarna misija za evakuaciju stanovnika grada Oleški u Hersonskoj oblasti postignuti su uz učešće supruge predsednika SAD Melanije Tramp.
Ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova i ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec izjavili su jutros da je primirje završeno i da su obe strane ispunile sve obaveze u vezi sa primirjem, dogovorenim iz humanitarnih razloga. "Obe strane su ispunile sve obaveze.
- To je omogućilo isporuku pomoći stanovnicima i bezbedan dobrovoljni odlazak onih koji su odlučili da napuste grad - rekla je Lantratova u objavi na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.
Ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec takođe je na mreži Iks napisao da je primirje završeno i da je to bio važan korak u zajedničkim humanitarnim naporima sa ruskom komesarkom za ljudska prava Janom Lantratovom, uz koordinaciju prve dame SAD, Melanije Tramp.
- Tokom ovom perioda, obe strane su ispoštovale svoje obaveze. To je omogućilo isporuku humanitarne pomoći Oleškom i pružanje pomoći civilima koji su želeli da napuste grad bezbedno - naveo je on.
Dodao je da sada sarađuje sa Lantratovom na ispitivanju mogućnosti za dalje humanitarne inicijative.
- Važno je održati ovaj mehanizam saradnje kako bismo mogli i dalje da pomažemo ljudima i spasavamo živote - zaključio je Lubinec.
Ruska vojska je obustavila vatru i proglasila prekid vatre u pravcu Hersona u 4.00 časa ujutru po moskovskom vremenu 27. oktobra u pripremi za humanitarnu operaciju u blizini grada Oleški, saopštilo je tada rusko Ministarstvo odbrane.
Stanovnici Oleškog su evakuisani organizovanim konvojem kroz poseban humanitarni koridor. Misiju su pratili i koordinisali ombudsmani za ljudska prava Rusije i Vrhovne rade Ukrajine.
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