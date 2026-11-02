GAZA PONOVO U PLAMENU: Izrael izveo nove udare

NAJMANjE tri Palestinca su poginula, a nekoliko drugih je ranjeno u izraelskim napadima u Pojasu Gaze u ponedeljak, saopštili su zdravstveni zvaničnici u ovoj priobalnoj enklavi.

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Hitne službe su navele da su dve osobe poginule, a šest ih je ranjeno u dva odvojena vazdušna napada u Kan Junisu, na jugu enklave, dok je treća osoba poginula u izraelskom vazdušnom napadu u gradu Al Musadar.

Izraelska vojska je saopštila da je izvela dva napada na palestinske militante u Pojasu Gaze, ali nije iznela dodatne informacije.

Izrael, koji tvrdi da se militantna grupa Hamas ponovo naoružava i izvodi napade, čime krši primirje sklopljeno pre godinu dana, intenzivirao je napade na tu grupu tokom poslednjih nedelja.

Hamas negira da izvodi napade ili da se ponovo naoružava, a Izrael optužuje za potkopavanje mirovnog sporazuma u ​​Gazi.

Prošlogodišnji prekid vatre, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država, predviđa uspostavljanje teritorijalnog integriteta.

Međutim, ostvaren je veoma mali napredak, jer pregovarači nisu uspeli da postignu dogovor o razoružanju Hamasa niti o povlačenju izraelskih snaga, koje sada kontrolišu oko dve trećine teritorije, nakon što su njenim stanovnicima naredile da je napuste.

Gotovo svi od više od dva miliona stanovnika Gaze žive u preostaloj, razorenoj trećini enklave koja je i dalje pod kontrolom Hamasa, uglavnom u šatorima i oštećenim objektima.

Prema podacima zdravstvenih zvaničnika u ovoj enklavi, najmanje 1.580 Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima u Gazi od početka primirja, dok Izrael navodi da su poginula četiri izraelska vojnika.

Palestinske vlasti saopštavaju da je više od 74.000 ljudi poginulo tokom izraelske ofanzive u Gazi, koja je pokrenuta nakon što su borci predvođeni Hamasom 7. oktobra 2023. godine ubili oko 1.200 ljudi na jugu Izraela.

(index.hr)

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