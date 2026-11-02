APOKALIPSA U GRČKOJ: Rodos pod vodom - nevreme se širi prema Italiji, škole hitno zatvorene (VIDEO)

NA RODOSU su izbile stravične poplave u kojima navodno ima mrtvih, a zbog lošeg vremena u italijanskim regijama Apuliji i Bazilikati za danas je proglašen narandžasti nivo uzbune, dok su škole zatvorene u nekoliko gradova.

Kredit: Argyris Mantiko / Xinhua News / Profimedia

Stravične poplave pogodile su Rodos, što se moglo videti na brojnim snimcima sa društvenih mreža.

Škole u opštinskim jedinicama Arhangeles i Afantu na grčkom ostrvu Rodosu biće zatvorene danas zbog nepovoljnih vremenskih uslova, saopštile su lokalne vlasti.

Odluka o obustavi rada školskih ustanova doneta je iz preventivnih razloga sa ciljem zaštite učenika i nastavnika, preneo je grčki portal.

Stanovnicima i posetiocima ostrva upućeno je upozorenje na vremenske nepogode uz preporuku da ograniče kretanje zbog jakih padavina.

Grčka meteorološka služba saopštila je da se očekuju jake kiše i oluje tokom celog dana i noći.

Kanal "Open njuz" na "Jutjubu", navodi da je jedna osoba smrtno stradala na Rodosu i da nevreme pustoši zemlju, ostavljajući iza sebe poplavljena područja i velika razaranja.

Na Eviji se izlila reka, što je dovelo do evakuacije mesta Psačna, dok su putevi odsečeni.

Na Skijatosu su vozila odneta u more, a poslovni objekti poplavljeni, dok je u Oroposu saobraćaj obustavljen zbog poplavnih voda punih blata, navodi jedan medijski kanal.

"Prototema" navodi da je kiša padala 17 sati na Rodosu, nanoseći štetu kućama i radnjama i dok su se ulicama slivale blatnjave bujice, nakon što se reka u Arhangelosu, najpogođenijem području na istočnoj strani ostrva, prelila.

Bujica je odnosila i automobile, navodi se u medijima.

Odeljenje za civilnu zaštitu, u konsultaciji sa pogođenim regionima, koji su odgovorni za aktiviranje sistema civilne zaštite u pogođenim područjima, izdalo je novo upozorenje na teške vremenske uslove na teritoriji cele Italije, prenose mediji.

Pored Rodosa, žuti nivo upozorenja na snazi je i na jugu Italije, u mestima: Kalabriji, Kampaniji, Molizeu, Abrucu i Siciliji.

Zbog očekivanih obilnih padavina, neke opštine u Apuliji su uvele ograničenja, uključujući i zatvaranje škola u nekim slučajevima.

Škole su zatvorene, na primer, u: San Severu, u pokrajini Fođa, u Lečeu i u Brindiziju.

U Barleti će se pratiti gradski i prigradski putevi i gradski podvožnjaci, jer bi mogli biti pogođeni poplavama zbog obilnih padavina.

Ukoliko se to dogodi, biće zatvoreni za saobraćaj vozila i pešaka.

Opština Leče naredila je zatvaranje, tokom trajanja uzbune, opštinskog groblja, opštinske vile i parkova, a rad pojedinih pijace je takođe obustavljen.

Stanovnicima je savetovano da "ograniče nepotrebna putovanja, izbegavaju parkove i područja sa drvoredom, izbegavaju poplavljene podvožnjake i budu izuzetno oprezni tokom oluja".

(Blic)

BONUS VIDEO:

Zatvorena poslovnica Alta banke na Terazijama

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.