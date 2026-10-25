NEVEROVATNI PRIZORI, ZABELELO U OKTOBRU! Zima već stigla u region (VIDEO)

SNEG je u subotu uveče, 24. oktobra, padao na području Blidinja i Čvrsnice u Hercegovini, a snimci pokazuju da su pojedini planinski predeli već poprimili zimski izgled.

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Iako je tek kraj oktobra, zahlađenje praćeno padavinama donelo je snežne pahulje na planine u Bosni i Hercegovini.

Na području Parka prirode Blidinje temperatura se u subotu uveče spustila na svega jedan stepen Celzijusa, a kamere su zabeeležile sneg koji pada pod svetlima rasvete. Na okolnim površinama formirao se tanak beli sloj, pa je ovaj deo Hercegovine nakratko dobio pravi zimski izgled.

Kako prenosi portal Hercegovina.info, snježne padavine zabeležene su tokom večeri, a snimci su se ubrzo pojavili i na društvenim mrežama. Sneg je u subotu uveče padao i na Čvrsnici, planini u Hercegovini, gde su na višim nadmorskim visinama zabeležene intenzivnije padavine.

Prema informacijama portala Dalmacija Danas, radarski prikazi pokazivali su padavine nad delovima Hercegovine i okolnih planinskih područja. Zbog niskih temperatura, kiša je na višim predelima prelazila u sneg, a prizori s planine podsećali su na zimu.

Snežne padavine krajem oktobra nisu neuobičajene na visokim planinama, posebno kada prodor hladnijeg vazduha prati povećana vlažnost.

Zahlađenje je zahvatilo i susednu Hrvatsku. Na Sinjalu, najvišem vrhu Dinare, koji se nalazi na hrvatskoj strani ove planine, temperatura se u subotu uveče spustila na nula stepeni Celzijusa.

Međutim, za razliku od Blidinja i Čvrsnice u BiH, na Sinjalu u tom trenutku nije bilo snežnih padavina jer su padavine prestale. Tako su planinska područja s obe strane granice imala niske temperature, ali različite vremenske prilike.

Za neđelju, 25. oktobra, na području Blidinja prognozirano je pretežno oblačno vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 12 do 13 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH se danas očekuje pretežno oblačno vreme, uz kišu u jutarnjim i delu prijepodnevnih časova, kao i ponovo kasno uveče.

Jutarnje temperature kretaće se od četiri do 10 stepeni, na jugu do 13, dok će dnevne uglavnom iznositi između devet i 15, a na jugu do 20 stepeni.

Hoće li se sneg koji je padao u subotu uveče zadržati na višim predjelima Hercegovine, zavisiće od daljeg kretanja temperature i padavina.

(nezavisne.com)

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