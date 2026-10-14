DRAMA U SABORU DO DUBOKE NOĆI: Opozicija ruši Plenkovića zbog afere s otpadom, glasanje misteriozno odloženo

RASPRAVA u Hrvatskom saboru o opozicionom predlogu za opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada trajala je do dva sata iza ponoći, ali je glasanje izostalo.

Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia

Opozicija traži Plenkovićev odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sistema, pre svega kada je reč o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću u dužem vremenskom periodu.

Potpredsednik Sabora Željko Rajner kazao je da će Sabor o predlogu glasati kada se za to steknu uslovi.

- Odgovornost se ne može svesti samo na one koji su kršili propise. Oni moraju odgovarati, ali isto tako treba utvrditi gde je zakazao sistem koji je takvo kršenje trebalo spriječiti ili pravovremeno otkriti - kazao je SDP-ov poslanik Arsen Bauk u završnom obraćanju nakon deset i po sati rasprave.

Pritom je naglasio da valja razlikovati pojam države od domovine.

Domovinu za njega čine gradovi, sela, reke, planine i ljudi, a državu zakoni, institucije, ministarstva, inspekcije, kao i oni koji njima upravljaju.

- Država je bila dužna zaštiti domovinu od nezakonitog odlaganja otpada - naveo je Bauk.

- A sad građani moraju da štite domovinu od posledica propusta države. I zato ne treba braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posledica njenog nečinjenja. Tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu - poručio je Bauk.

Klub HDZ-a naglasio je da neće podržati predlog opoziva premijera Andreja Plenkovića i da će se boriti do kraja mandata, uz poruku kako će Gospić biti zakonito saniran, dok je opozicija prozvala HDZ zbog učestalog spominjanja Zagreba, poručivši da su time pokazali koliko im je stalo do Ličana.

- Mi ovo nećemo podržati. Borićemo se otvoreno do kraja ovog mandata i jasno je što ćemo odraditi za naše građane. Gospić će biti saniran, zakonito, onako kako treba, u skladu s onim što smo obećali i u skladu s planom sanacije - rekao je Josip Borić u ime Kluba poslanika HDZ-a, prenosi HRT.

Tokom jučerašnjeg prepodneva, Plenković je podneo godišnji Izveštaj o radu Vlade, a veći deo poslanike opozicije napustio je salu.

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(Tanjug)