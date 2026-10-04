ZELENSKI GLAVNI INICIJATOR ESKALACIJE SUKOBA: Rusija više puta upozoravala na moguće mere odmazde
VOJNI stručnjak Aleksandar Butirin, govoreći za RT, primetio je da Ukrajina već duže vreme sistematski cilja rusku civilnu infrastrukturu.
- Dokaz za to su napadi na vozove, rafinerije nafte, elektrane i tako dalje - pojasnio je on.
Sagovornik RT-a je podsetio da je Rusija više puta upozoravala na moguće mere odmazde.
- Što je, zapravo, Rusija i preduzela. I na svaku eskalaciju Zelenskog, Rusija odgovara sve većim napadima... Stoga je Zelenski glavni inicijator eskalacije sukoba - zaključio je Butirin.
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