VOJNI stručnjak Aleksandar Butirin, govoreći za RT, primetio je da Ukrajina već duže vreme sistematski cilja rusku civilnu infrastrukturu.

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- Dokaz za to su napadi na vozove, rafinerije nafte, elektrane i tako dalje - pojasnio je on.

Sagovornik RT-a je podsetio da je Rusija više puta upozoravala na moguće mere odmazde.

- Što je, zapravo, Rusija i preduzela. I na svaku eskalaciju Zelenskog, Rusija odgovara sve većim napadima... Stoga je Zelenski glavni inicijator eskalacije sukoba - zaključio je Butirin.