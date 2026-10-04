BRITANSKA ZELENA STRANKA NAZVALA CIONIZAM OBLIKOM RASIZMA: Oštro reagovali Izrael i britanski Jevreji

BRITANSKA Zelena stranka izglasala je danas da označi cionizam oblikom rasizma, što je izazvalo kritike britanskih Jevreja i izraelske vlade, koja je saopštila da tu stranku sada smatra "telom koje daje legitimitet terorizmu".

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Stranka, koja je na parlamentarnim izborima 2024. godine osvojila šest odsto glasova, navela je da cionizam smatra "etnonacionalističkim političkim projektom" i ponovila poziv britanskoj laburističkoj vladi da obustavi svu trgovinu oružjem sa Izraelom, prenosi Rojters.

- Ovim predlogom se, takođe, potvrđuje podrška Zelene stranke pravu na samoopredeljenje i poziva na uspostavljanje jedinstvene demokratske države na čitavoj teritoriji istorijske Palestine - navodi se u saopštenju stranke.

Predlog je usvojen sa 1.022 glasa "za" i 813 protiv, uprkos protivljenju brojnih visokih stranačkih funkcionera.

Lider Zelene stranke Zak Polanski, koji u četvrtak učestvuje na izborima za parlament u londonskoj izbornoj jedinici koju je ranije predstavljao bivši premijer Kir Starmer, a koja je sada upražnjena, nije glasao.

Zamenik lidera Zelene stranke Motin Ali, koji je podržao predlog, rekao je juče za Skaj njuz da je veliki broj palestinskih žrtava u sukobu Izraela i Hamasa, koji je usledio nakon smrtonosnog napada palestinske militantne grupe na izraelski muzički festival 2023. godine, bio ključni kontekst za glasanje.

- Predlog prilično jasno definiše cionizam. On ga definiše kao etnonacionalistički pokret. Definiše ga kao etničko čišćenje. Definiše ga kao genocid - rekao je Ali.

Definicija cionizma, pokreta koji je inspirisao osnivanje moderne države Izrael početkom 20. veka, kao i pitanje šta ona podrazumeva za prava nejevrejskog stanovništva u Izraelu i susednim teritorijama, predmet su sporova.

Jevrejske organizacije ga ponekad definišu kao pravo Jevreja na samoopredeljenje. Ishod glasanja osudile su britanske jevrejske organizacije.

- Zelena stranka je antisemitizam pretvorila u stranačku politiku i postala rasistička stranka - saopštio je Pokret za progresivni judaizam, uz ocenu da činjenica da su neki Jevreji podržali predlog ne znači da on neće biti korišćen za diskriminaciju drugih.

Britanska vlada smatra da postupci izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali predstavljaju etničko čišćenje, ali je navela da o tome da li druge izraelske aktivnosti predstavljaju genocid treba da odluče sudovi.

Izrael, koji odbacuje optužbe za etničko čišćenje i genocid, pozvao je danas druge britanske političke stranke da osude glasanje Zelene stranke.

- Zeleni nisu usvojili samo boju Hamasa već i njegovu ideologiju - uništenje države Izrael oružanom borbom - saopštila je izraelska vlada.

Polanski i drugi visoki funkcioneri Zelene stranke poručili su da će "nastaviti da ukazuju na gnusne zločine vlade (izraelskog premijera) Benjamina Netanjahua" i istakli da "ne postoji sukob između podrške pravima Palestinaca i prava Jevreja".