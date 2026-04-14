MRTAV PIJAN U 10 UJUTRO: Policija zasutavila još jednog rekordera - Bio je u stanju koje se graniči sa komom
IAKO se policijski službenici svakodnevno susreću sa negativnim rekorderima kada je reč o vozačima koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, ovaj vozač kojeg je hrvatska policija zaustavila na području Vrlike spada u izuzetke kada se govori o stepenu alkoholisanosti.
- Vozač se nalazio u teško pijanom stanju, koje graniči sa nesvesnim stanjem i alkoholnom komom. U ovakvom stanju, da ga policijski službenici nisu zaustavili i isključili iz saobraćaja, mogao je izazvati tešku saobraćajnu nesreću, ubiti sebe i druge učesnike. Izmerena koncentracija sama po sebi je opasna po život osobe, a 55-godišnjak je, nakon što se doveo u ovakvo stanje, seo za volan vozila - navodi se.
Policajci su, naime, u subotu ujutru, oko 9.50, u mestu Garjak zaustavili vozilo kojim je upravljao 55-godišnji muškarac. Policijski službenici su utvrdili da se nalazi u vidno alkoholisanom stanju, a kada je alkotestiran, izmerena mu je koncentracija od 3,32 g/kg.
Odveden je u policijsku stanicu, gde je zadržan do otrežnjenja, a tokom večeri je izveden pred sud.
Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, s obzirom na to da je u ovakvom psihofizičkom stanju mogao da izazove tešku saobraćajnu nesreću, kao i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.
- Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti za počinjeni prekršaj doneće naknadno - navode iz Policijske uprave prenosi Slobodna Dalmacija.
BONUS VIDEO: Pogledajte snimak hapšenja maloletnog ubice iz Obrenovca
Komentari (0)