UŽAS U BIHAĆU: Sin nožem izbo majku
Stravičan slučaj potresao je jutros Krajinu, a dogodio se u mestu Bakšaiš kada je sin nožem izbo majku.
Kako je za portal Dnevni avaz potvrdio portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Abdulah Keranović, prijava je primljena oko 5:20 časova.
– Događaj se desio u naselju Bakšaiš, gde je sin hladnim oružjem, odnosno nožem, napao svoju majku, koja je pri tome zadobila lakše telesne povrede, koje su konstatovane u Kantonalnoj bolnici Bihać – rekao je Keranović.
Dodao je da je osumnjičeni pod nadzorom policije, a uviđaj je završen.
(Informer)
