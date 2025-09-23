Region

UŽAS U BIHAĆU: Sin nožem izbo majku

В.Н.

23. 09. 2025. u 14:09

Stravičan slučaj potresao je jutros Krajinu, a dogodio se u mestu Bakšaiš kada je sin nožem izbo majku.

УЖАС У БИХАЋУ: Син ножем избо мајку

Foto: Printskrin

Kako je za portal Dnevni avaz potvrdio portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Abdulah Keranović, prijava je primljena oko 5:20 časova.

– Događaj se desio u naselju Bakšaiš, gde je sin hladnim oružjem, odnosno nožem, napao svoju majku, koja je pri tome zadobila lakše telesne povrede, koje su konstatovane u Kantonalnoj bolnici Bihać – rekao je Keranović.

Dodao je da je osumnjičeni pod nadzorom policije, a uviđaj je završen.

(Informer)

