NOVI USTAŠKI DERNEK U HRVATSKOJ: Huligani splitskog Hajduka zapalili srpsku zastavu u proslavi "Oluje" i uzvikivali „za dom spremni"

NAVIJAČI splitskog Hajduka, pripadnici zloglasne „Torcide“, zapalili su srpsku zastavu i uzvikivali ustaški poklič „za dom spremni“ tokom utakmice hrvatskog šampionata u kojoj je njihov klub kao domaćin pobedio Goricu rezultatom 2:0.

Foto: Printscreen/Indeks.hr

Kako je preneo hrvatski portal Indeks, navijači Hajduka su obeležili 30 godina od zločinačke akcije „Oluja“ tokom koje je ubijeno više od 1.900 Srba, a proterano je preko 200 hiljada.

U sklopu „proslave“ hrvatskih navijača zapaljena je srpska zastava, klicalo se „za dom spremni" i pevalo se „Srbija pada, Srbija propada“, prenosi portal „Indeks“.