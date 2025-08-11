Region

NOVI USTAŠKI DERNEK U HRVATSKOJ: Huligani splitskog Hajduka zapalili srpsku zastavu u proslavi "Oluje" i uzvikivali „za dom spremni"

В.Н.

11. 08. 2025. u 07:31

NAVIJAČI splitskog Hajduka, pripadnici zloglasne „Torcide“, zapalili su srpsku zastavu i uzvikivali ustaški poklič „za dom spremni“ tokom utakmice hrvatskog šampionata u kojoj je njihov klub kao domaćin pobedio Goricu rezultatom 2:0.

НОВИ УСТАШКИ ДЕРНЕК У ХРВАТСКОЈ: Хулигани сплитског Хајдука запалили српску заставу у прослави Олује и узвикивали „за дом спремни

Foto: Printscreen/Indeks.hr

Kako je preneo hrvatski portal Indeks, navijači Hajduka su obeležili 30 godina od zločinačke akcije „Oluja“ tokom koje je ubijeno više od 1.900 Srba, a proterano je preko 200 hiljada.

U sklopu „proslave“ hrvatskih navijača zapaljena je srpska zastava, klicalo se „za dom spremni" i pevalo se „Srbija pada, Srbija propada“, prenosi portal „Indeks“.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN VRI: Evo šta su delije uradile povodom zločinačke akcije Oluja, a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)