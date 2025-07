"POLICIJA JE ODMAH MORALA DA REAGUJE" Milanović komentariše ustaško divljanje i Tompsonov koncert

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je policija trebalo odmah da reaguje na uzvikivanje ustaškog pozdrava „Za dom spremni“ i pevanje ustaških pesama na koncertu Marka Perkovića Tompsona, ističući da takvi sadržaji ne bi smeli da se tolerišu.

Foto: EPA

- Sam koncert nije sporan, a nije bio ni banalan, jer je bio ogroman. No događale su se stvari koje se nisu smele događati u centru Zagreba, u Bogovićevoj ulici, ljudi su vikali - za dom spremni, pevale su se pesme iz vremena ustaškog režima. Policija je na to morala da reaguje odmah, na licu mesta, a ne nakon nedelju dana - rekao je Milanović, prenosi HRT.

Prema njegovim rečima, pozdrav "Za dom spremni" i simbolika povezana s Hrvatskim oružanim snagama (HOS) predstavljaju nasleđe jedne političke ideologije, koja nije utemeljena na antifašizmu.

- HOS nije bio službena vojska hrvatske države. Bio je to dobrovoljački odred pod okriljem jedne političke stranke HSP-a koja je de fakto prestala da postoji 1992. Tuđman ih je ukinuo, jer su mu izazivali mučninu - kazao je Milanović.

Naveo je da se 1944. cela vojska NDH formalno stavila pod komandu ustaša i da se upravo tada zvanično uspostavlja naziv HOS koji, po njegovim rečima, nije slučajno preuzet početkom devedesetih.

- Naziv HOS i poklič 'za dom spremni' preuzeti su svesno. To je bio poklič tog političkog bratstva, s porukom Hrvatska do Drine i Hrvatska sa Hitlerom. To nisu hrvatske boje. Iako se danas neki ljudi pozivaju na HOS kao deo Domovinskog rata, moramo razlikovati borbu za nezavisnost od simbolike koja vuče poreklo iz ustaške ideologije - rekao je Milanović.

Smatra da je javna upotreba tih simbola, posebno na javnim okupljanjima, neprihvatljiva i štetna za ugled države.

- To se ne bi smelo događati ni u centru Zagreba, ni u centru Imotskog. Sve je to Hrvatska i možemo se ne slagati oko mnogočega, ali oko ovakvih stvari trebalo bi da imamo jasne stavove - dodao je.

Povodom reakcijama iz Evropske unije, Milanović je rekao da ni Evropa nije bez problema kada je reč o odnosu prema nasleđu nacizma.

- Kad neko iz Brisela prigovori i Hrvatskoj zbog 'za dom spremni', nekad samo ćutim jer znam da se na drugim mestima tolerišu i gore stvari - rekao je Milanović.

Za poklič "Za dom spremni" rekao je da je "zabranjeno voće atraktivno".

- Možda je rešenje da se to počne malo ignorisati. Prošlo je skoro sto godina. Ja imam problem s crnom bojom, to nema veze s Hrvatskom i hrvatskom vojskom - naveo je Milanović.

(Sputnjik)