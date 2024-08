OPASNA ZARAZA UZELA MAHA I U REGIONU: Među obolelima ima i beba, nadležni uputili važan apel građanima

EPIDEMIJA morbila u BiH ne jenjava, a nakon što je ova bolest odnela dva života od 17 i 18 godina, potvrđena su i četiri slučaja na jugu zemlje.

Foto AP

Iz Doma zdravlja Mostar izvestili da su prijavljena četiri slučaja morbila, a prijavu ovog oboljenja, poznatog i kao male boginje, potvrdili su i iz Doma zdravlja Stari grad u Mostaru.

Iako su do sada prijavljeni slučajevi u Mostaru bez komplikacija, nadležni su uputili apel roditeljima.

- Pozivamo sve roditelje čija deca još nisu vakcinisana protiv ove teške, ponekad i smrtonosne bolesti, da posete našu ustanovu i vakcinišu ih. Već nekoliko dana nakon vakcinacije postiže se dobar imunološki odgovor koji može sprečiti pojavu simptoma kod neimune osobe - navodi se u saopštenju Doma zdravlja Mostar, prenosi Avaz.

Epidemiološka slika u vezi sa slučajevima morbila u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dugo je bila povoljna, međutim, nadležni su upozoravali na pojavu ovog oboljenja upravo zbog niske stope vakcinacije.

- Postotak dece koja su primila prvu dozu vakcine, koja se daje u prvoj godini života, lani je iznosio nešto više od 44 odsto. Drugu dozu koja se daje u šestoj godini života primilo je 35 posto dece. To je vrlo niska vakcinisanost, pogotovo u odnosu na 2019. godinu, kada je celokupni obuhvat iznosio 82 posto. Najmanje 95 posto dece treba da primi dve doze MMR vakcine, koja nudi odličnu zaštitu - rekli su iz Zavoda za javno zdravstvo HNK, prenosi "Avaz".

Prema posljednjim podacima ZJZ-a FBiH, zaključno sa 7. avgustom, u Federaciji BiH je registrovano 6.948 slučajeva zaraze morbilama, s dva smrtna ishoda. Najteža situacija je u Kantonu Sarajevo, te Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu u kojima je zabeleženo više hiljada slučajeva morbila.

U RS 301 slučaj

U Republici Srpskoj morbilama je, prema podacima Instituta za javno zdravlje, zaražena 301 osoba, od kojih najviše u Bijeljini, i to 225. Među zaraženima u RS je 18 beba mlađih od godinu, 141 u dobi od jedne do četiri godine, 76 od pet do devet godina, a 29 je starije od 30 godina.

Morbile su registrovani i kod 14 dece od 10 do 14 godina, sedam zaraženih je u dobi od 15 do 19 godina, a 16 od 20 do 29 godina.

BONUS VIDEO: PROFILISANjE | Kika Milošević: Holivud je ostvarenje sna za svakog umetnika