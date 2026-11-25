DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 26. NOVEMBAR: Raka i Vagu očekuju problemi s partnerom, Jarca opasnost od skandala, Ribe vanredni izdaci
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 26. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec ulazi u kuću privatnog života i obrazuje izazovan aspekt sa Saturnom u vašoj kući ličnosti upozoravajući na rasprave u porodici, naročito sa majkom, sestrom, a muškarce sa suprugom. Probleme sa finansijama.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Kvadrat između Meseca u kući mentalnog stanja i Saturna, planete mudrosti, u kući podsvesti čini vas sklonim preispitivanju. Dobici preko kraćeg puta, potpisivanja ugovora, usavšavanja poslovnih veština, polaganja ispita.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec, koji upravlja vašim poslom, ulazi u kuću novca obrazujući napet aspekt sa Saturnom, planetom ograničenja i dicispline, u kući finansija, pa ćete morati da uvedete mere štednje. Prijatelj može da vas razočara.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec ulazi u vaš znak i pravi kvadrat sa Saturnom, vladaocem partnerskih odnosa i finansija, u kući karijere, donoseći vam sukobe sa bračnim ili ljubavnim partnerom, autoritetima ili nadređenima.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec, koji upravlja vašom intuicijom, u kući podsvesti, obrazuje napet aspekt sa Saturnom donoseći vam probleme na putovanjima, u inostranstvu, sa radnim dozvolama i vizama, na ispitima. Zahlađenje odnosa sa partnerom.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Kvadrat između Meseca koji ulazi u kuću novca i Saturna, koji upravlja vašim ljubavnim životom i kreativnošću, donosi zahlađenje odnosa sa partnerom i probleme u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Kvadrat između Meseca i Saturna, vladalaca vašeg poslovnog i privatnog života, u kućama karijere i partnerskih odnosa donosi vam sukobe i rasprave sa autoritetima, nadređenima, roditeljima, kao i sa voljenom osobom.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Saturn koji upravlja vašim komunikacijama i privatnošću, u kući posla, pravi kvadrat sa Mesecom, donoseći probleme sa ugovorima, nekretninama, na kraćim putovanjima. Izbegavajte nepotrebne troškove i podizanje kredita.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Napet aspekt između Meseca koji ulazi u kuću novca i intime, i Saturna u kući ljubavi i kreativnosti, donosi zahlađenje odnosa sa emotivnim partnerom i vanredne troškove. Problemi u privatnom biznisu. Čuvajte se povreda.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Izazovan aspekt između Meseca u Raku i Neptuna, planete mašte, podstiče inspiraciju kod Jarčeva koji se bave nekom kreativnom delatnošću. Rasprave sa voljenom osobom. Čuvajte se skandala u javnosti. Problemi pravne prirode.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Mesec, koji upravlja vašim poslom, u kući novca, obrazuje sekstil sa Marsom u kući novca donoseći vam finansijske dobitke. Pobleme zbog osoba na poslu koje vam rade iza leđa. Osetljivi zglobovi.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Kvadrat Meseca i Saturna, vladalaca vašeg ljubavnog života i finansija, donosi novčane probleme i trzavice sa voljenom osobom. Vanredni izdaci, naročito ukoliko se bavite privatnim biznisom ili javnom delatnošću.
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