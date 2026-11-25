ARHEOLOZI u Mađarskoj otkrili su skrivenu riznicu sa više od 200 keltskih srebrnih novčića starih više od 2.000 godina. Reč je o jednom od najvećih ovakvih nalaza u toj zemlji u poslednjih nekoliko decenija.

Foto AI/ČetGPT

Istraživači su otkrili novčiće tokom arheoloških iskopavanja koja su sprovedena u periodu od 2023. do 2025. godine, pre početka izgradnje električne trafostanice u zapadnom delu Mađarske, navodi se u prevedenom saopštenju energetske kompanije E.ON. Riznica potiče iz perioda između kraja drugog veka pre nove ere i početka prvog veka pre nove ere.

Pronađeni novčići teški su približno dva kilograma. Prema današnjim tržišnim cenama, njihova vrednost samo kao sirovog srebra premašuje 2.000 dolara, ali njihova retkost i istorijski značaj čine ih praktično neprocenjivim.

Na tom mestu se nekada nalazilo poljoprivredno imanje, a oranje je tokom poslednjih nekoliko decenija izbacilo na površinu nekoliko pojedinačnih novčića.

Tokom najnovijih iskopavanja, arheolozi su najpre pronašli nekoliko novčića, nakon čega su detektorima za metal pretražili okolno područje. To ih je dovelo do cele riznice. Blago je bilo smešteno u malu keramičku posudu, na dubini od oko 40 centimetara ispod zemlje.

„Ovo je retkost u Evropi“, izjavila je Ester Krajter, arheološkinja iz Nacionalnog arheološkog instituta Mađarske, na konferenciji za novinare, preneli su lokalni mediji. Ona je dodala da je poslednji sličan nalaz u Mađarskoj otkriven krajem šezdesetih godina prošlog veka.

208 Celtic silver coins, just 30-40cm down 🪙 Ahead of a new substation in Szombathely, Hungary, archaeologists hit a few stray coins... then used detectors to trace the rest to a pit. Over 2kg, some in a small pot, 2,000+ years old 🤯 Photos: E.ON Hungária Group #hoard https://t.co/1TgEQ6WXTo — Metal Detectives Group (@DetectingDigsUK) November 22, 2026

Kopije novčića

Srebrni novčići iz riznice napravljeni su po uzoru na grčke tetradrahme – veoma ranu vrstu velikih srebrnih novčića, koja se pojavila krajem šestog veka pre nove ere.

Novootkrivene keltske kopije tetradrahmi pripadaju tipu poznatom kao „Velem“, nazvanom po utvrđenom keltskom naselju na uzvišenju Velem-Sent Vid, odnosno opidumu. Slični novčići pronađeni su i na tom lokalitetu, koji se nalazi oko 15 kilometara zapadno od mesta najnovijeg otkrića.

Na svakom novčiću nalazi se stilizovana glava na jednoj strani, za koju se pretpostavlja da predstavlja grčkog boga Apolona, dok je na drugoj prikazan konjanik sa šlemom na konju, prenosi Lajv sajens.

Iskopavanja su otkrila dokaze o ljudskom prisustvu na ovom lokalitetu tokom više od 7.000 godina, naveli su zvaničnici u saopštenju. Među pronađenim premdetima nalaze se gotovo 7.000 godina star uglačano kameno dleto, korišćeno za obradu drveta, kao i staklena perla sa šarom u obliku paunovog oka, koja je, po svemu sudeći, bila deo nakita iz šestog ili sedmog veka pre nove ere.

Na istom mestu je u kasnijim vekovima izgrađena vila iz rimskog perioda, a da pritom nije narušena riznica zakopanog srebra, rekla je Krajter na konferenciji za novinare.

Vila je odavno srušena, ali su iskopavanja omogućila arheološkom timu da rekonstruiše njen osnovni raspored, uključujući i sistem podnog grejanja, dodala je ona. Arheolozi su pronašli i rimsku ciglu na kojoj se nalazi otisak pseće šape.

Artefakti otkriveni na ovom lokalitetu biće izloženi u muzeju.

Keltska periferija Evrope

Kelti su bili labavo povezane grupe naroda iz gvozdenog doba, čiji su preci govorili praindoevropskim jezicima. Pojavili su se u srednjoj Evropi, odakle su se keltske zajednice proširile na veliki deo centralne i zapadne Evrope, od oko desetog do prvog veka pre nove ere.

Keltske Gale su konačno porazili Rimljani, predvođeni Julijem Cezarom, u bici kod Alezije, na području današnje istočne Francuske, 52. godine pre nove ere. I stanovnici Britanije bili su keltskog porekla, iako većina ljudi koji vode poreklo od Kelta u to vreme verovatno ne bi prepoznala taj naziv.

Nekoliko savremenih etničkih grupa, uključujući starosedelačko irsko stanovništvo i Bretonce sa francuske obale, vodi poreklo od Kelta. Područja sa snažnim keltskim nasleđem ponekad se nazivaju „keltskom periferijom“ zapadne Evrope.

(sputnikportal.rs)

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