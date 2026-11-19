PREMA astrološkim tumačenjima, do 31. decembra 2026. tri horoskopska znaka očekuju lepe promene.

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Jednima stižu novac i poslovni uspeh, a drugima velika ljubav i sreća na emotivnom planu.

STRELAC

Strelčevi su do kraja 2026. godine među najvećim srećnicima Zodijaka. Imaju više samopouzdanja, energije i mogućnosti da ostvare planove koje su dugo odlagali. Na poslovnom planu moguće su zanimljive ponude, dodatna zarada, pa čak i novčani dobitak kojem se nisu nadali. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti pogled na ljubav, a zauzeti planiraju putovanje sa partnerom.

RIBE

Ribe će do kraja godine doživeti lepa iznenađenja na ljubavnom planu. Povoljan je period za romantiku i produbljivanje emocija. Slobodne Ribe mogu da upoznaju osobu sa kojom će odmah osetiti posebnu povezanost. Zauzete Ribe očekuju lepi dani u odnosu sa partnerom, više pažnje i razgovori o zajedničkoj budućnosti. Ni finansije neće biti zanemarene, jer bi pojedine Ribe mogle da dobiju priliku za dodatnu zaradu ili poslovnu ponudu koja stiže baš kada im je potrebna.

RAK

Rakovi će kraj 2026. godine dočekati sa mnogo više osmeha i optimizma. Imaće lepe ljubavne trenutke, mogućnost novog poznanstva ili jačanje postojeće veze. Slobodni Rakovi će upoznati nekoga ko će im vratiti veru u pravu ljubav, dok zauzete očekuju važni zajednički planovi. Na finansijskom planu moguće su dobre vesti, novčana pomoć ili prilika koja će im olakšati ulazak u 2027. godinu.

(Najžena)