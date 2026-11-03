MJAUKAO IZ GROBNICE PA ZAVRŠIO U KAVEZU: Mačak tri dana bio zarobljen u grobnici, oslobođen nakon akcije spasilaca

MAČAK koji je tri dana bio zarobljen u grobnici na groblju Firlej u poljskom gradu Radom spasen je danas nakon višednevne akcije u kojoj su učestvovali pripadnici gradske straže i komunalne službe.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Incident se dogodio 1. novembra, kada je jedna osoba koja je obilazila groblje čula glasno mjaukanje koje je dopiralo ispod nadgrobnog spomenika, prenosi poljski portal Eho Dnja.

Svedok je odmah obavestio nadležne službe, nakon čega su na lice mesta stigli policija, zaposleni na groblju, predstavnici organizacija za zaštitu životinja i pripadnici gradske straže.

Vlasnici grobnice dali su saglasnost za njeno otvaranje kako bi životinja bila spasena.

Međutim, mačak se sakrio u teško dostupnom delu grobnice, pa prvi pokušaj spasavanja nije uspeo. Ni akcija narednog dana nije dala rezultate, jer je životinja ponovo pobegla u dublji deo grobnice.

Spasioci su zato odlučili da ostave kavez-klopku sa hranom kako bi privukli mačka.

Strategija se pokazala uspešnom, pa je mačak 3. novembra izašao iz skrovišta i konačno je izvučen iz grobnice.

Zamenik komandanta Gradske straže u Radomu Gregorž Sambor izjavio je da je životinja, uprkos tome što je tri dana bila zarobljena i gladna, u veoma dobrom stanju.

Mačak će biti pregledan u lokalnoj veterinarskoj ambulanti, nakon čega će biti prebačen u prihvatilište za životinje, gde će mu biti potražen novi dom.

Sambor je zahvalio svima koji su učestvovali u akciji i istakao da su strpljenje i ostavljanje životinje na miru bili ključni za uspešan završetak spasavanja.

(Tanjug)

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