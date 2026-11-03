ŽENA U NJUJORKU PLAĆALA 10 GODINA OGROMNE RAČUNE ZA STRUJU: A onda je usledio šok (VIDEO)

ŽITELjKA Njujorka ostala je šokirana nakon višegodišnje borbe sa elektrodistribucijom, a kada je konačno otkrila neverovatnu grešku zbog koje je plaćala uvećane račune za struju.

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Nikol Niseforo primetila je pre 10 godina da su računi za struju u njenom stanu naglo porasli. Zbog toga je počela da vodi računa o potrošnji, nadajući se da će uspeti da smanji troškove.

Kako je ispričala za Fox 5 New York, prvi put je posumnjala da nešto nije u redu u septembru 2016. godine, kada je zatražila od tehničara kompanije Con Edison da proveri njeno brojilo.

- Provela sam mnogo vremena i energije neprestano ih pozivajući. To je frustracija koju je teško opisati - prisetila se.

Nikol je ispričala da je tokom narednih 10 godina “živela u strahu” od korišćenja klima-uređaja, čak i tokom velikih vrućina. Isključivala je elektronske uređaje i kućne aparate iz struje svaki put kada bi izlazila iz stana, pokušavajući da smanji račun.

Slala je brojne mejlove kompaniji Con Edison, ali su joj odgovarali da su veći troškovi posledica visokih letnjih temperatura i drugih spoljnih faktora, prenosi Daily Mail.

Iz kompanije su je uputili na upravu zgrade, čiji su predstavnici proverili brojilo tako što su je zamolili da uključi mikrotalasnu pećnicu kako bi utvrdili da li uređaj radi.

Pošto je brojilo funkcionisalo, nastavila je da plaća račune, sve dok devet godina kasnije nije insistirala na još jednoj proveri.

Nije krila ogorčenje

Tada je upravnik zgrade konačno otkrio šta se dešava - njeno brojilo bilo je povezano sa drugim stanom, zbog čega je čitavu deceniju plaćala potrošnju električne energije svog komšije.

Kada je prijavila problem kompaniji Con Edison, ona je priznala grešku i poslala joj ispravljene račune. Razlika je bila šokantna. Tako joj je za jedan mesec bilo naplaćeno nešto manje od 180 dolara, dok je njen stvarni račun iznosio svega 41 dolar.

Nikol nije krila ogorčenje zbog onoga što joj se dogodilo. Kompanija joj je na kraju vratila 6.000 dolara, ali samo za poslednjih šest godina, jer joj interna pravila nisu dozvoljavala da nadoknadi troškove za duži period.

Iz kompanije Con Edison poručili su za Fox 5 da “cene svoje korisnike” i da sarađuju sa njima kada smatraju da njihova potrošnja električne energije “nije pravilno prikazana na računima”.

Dodali su i da je električna oprema brojila uglavnom u nadležnosti vlasnika zgrade.

Ispostavilo se da Nikol nije jedina stanovnica Njujorka koja je dobijala previsoke račune.

Poznati i drugi slučajevi

Žiteljka Kvinsa, takođe po imenu Nikol, ispričala je za City Reporter 2024. godine da je prvi put posumnjala u ispravnost svojih računa kada je otišla na odmor, a iznosi koje je morala da plati ostali su nepromenjeni.

Međutim, pravi trag pojavio se tek godinu dana pošto se uselila u stan, kada su njene komšije otputovale. Tada je primetila da je potrošnja električne energije “pala na nulu“.

Tehničar kompanije Con Edison kasnije je došao u zgradu i potvrdio da je došlo do zamene električnih instalacija. Kompanija je tada saopštila da su ovakve greške retke.

Sličan problem prijavio je i Džejkob Mnukin, stanovnik Bruklina, koji je za isti portal ispričao da je Con Edison počeo da mu naplaćuje struju koju su trošili njegovi podstanari, nakon što su ugradili solarnu opremu.

Daily Mail navodi da je zatražio komentar kompanije Con Edison o navedenim slučajevima.

(Telegraf)

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