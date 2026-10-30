PORASTAO BROJ MEDVEDA I VUKOVA U SRBIJI: Lov u blagom padu

BROJ medveda i vukova u Srbiji porastao je u odnosu na 2023. godinu, a lov je zabeležio blagi pad, navodi se u Biltenu šumarstva u Republici Srbiji za 2025. koji je danas objavio Republički zavod za statistiku.

Foto: Veštačka inteligencija

Prema tim podacima, u Srbiji su prošle godine zabeležene 445 jedinke medveda, čak 72 više u odnosu na prethodne podatke iz 2023. godine. Vukova je u Srbiji takođe za 288 više nego prlikom prethodnog merenja, pa je tako u 2025. zabeleženo 1.919 jedinki, u odnosu na 1.631 u 2023. godine. Kada je reč o zaštićenim vrstama, populacija risova takođe je u porastu i prema poslednjim podacima u Srbiji je zabeleženo 69 jedinki, za 11 više u odnosu na 58 u 2023. godini.

Među drugim trajno zaštićenim vrstama u Srbiji, stabilne su populacije dabrova, kojih je u 2025. pobrojano 352, kao i vidre (1.466), stepskog tvora (343) i hermelina (188), dok je zabeleženo smanjenje populacije lasica (4.233), kojih je za 757 manje nego u 2023. godini. Broj običnih jelena u porastu je i u 2025. ih je u Srbiji bilo 8.269, dok je prethodno u 2023. godini zabeleženo 7.803 jedinke, a populacija jelena lopatara stabilna je sa 1.376 zabeleženih jedninki. Na lovištima u Srbiji, u 2025. godini ubijeno je zbirno 223.119 životinja uključujući krupnu divljač, sitnu divljač, zveri i pernatu divljač, što predstavlja blago smanjenje u odnosu na 229.479 jedinki ulovljenih zbirno u 2023. godini.

Tokom 2025. godine u lovištima u Srbiji je ulovljeno 9.557 jedinki srne, 9.873 jedinki divljih svinja, 632 obična jelena, 137 jelena lopatara, 206 vukova, a najlovljenija divljač bio je fazan, sa ulovljenih 146.556 jedinki.

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