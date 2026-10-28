POMAZILA JE VELIKU BELU AJKULU A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Nesvakidašnji prizor u blizini ostrva Tajbi (VIDEO)

DRUŠTVENIM mrežama proširio se video snimak žene koja se sa čamca naginje ka velikoj beloj ajkuli i pokušava da je mazi. U jednom trenutku, ajkula se zamahnula ka brodu i udarila vilicama u njegovu ivicu, samo nekoliko centimetara od njene ruke. Incident se dogodio tokom putovanja u blizini ostrva Tajbi u američkoj državi Džordžiji, a snimak je objavila organizacija Knot Lucky Fishing.

Foto: /X/ @nypost

Izleti za veterane

Knot Lucky Fishing organizuje besplatne ribolovne izlete za aktivne vojne pripadnike, veterane i njihove porodice. Organizacija sarađuje sa partnerima Starbrite, Project SeaSafe i Gray FishTag Research na programu obeležavanja ajkula.

Tokom programa, životinje se privremeno hvataju radi obeležavanja, nakon čega se vraćaju u more. Prikupljeni podaci se koriste za proučavanje njihovog kretanja i ponašanja.

Mazeći ajkulu, doživela je neprijatno iznenađenje

Tokom jednog takvog susreta, veteranka Džen je odlučila da pređe rukom preko glave velike bele ajkule. Na snimku se vidi kako nekoliko puta mazi životinju, nakon čega se ajkula iznenada kreće ka čamcu i zabija čeljustima u njegov bok.

Iz organizacije Knot Lucki Fishing opisali su taj trenutak kao reakciju životinje koja je imala "drukčije planove".

- Svi na brodu su taj udarac osetili u prsima - poručili su.

Video je, predvidljivo, izazvao negativne reakcije na društvenim mrežama.

- Zašto mazimo velike bele ajkule? - napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Kažete 'napali'. Mislim da je ajkula bila više zabrinuta da se izvuče nego da pokuša da ujede ženu.“

Treći se pitao zašto bi neko pokušao da mazi ajkulu, dok je četvrti napisao: „Šta biste drugo očekivali od životinje koja pokušava da se zaštiti?!“.

A great white shark lunged toward a woman's hand as she reached out to touch it off the coast of Tybee Island, Georgia, in a video posted Sunday by Knot Lucky Fishing. The encounter happened during a white shark tagging expedition, where researchers catch, tag and release sharks to collect data for scientific research. Knot Lucky Fishing said the woman was never in danger and that the crew had the shark under control but called the animal's reaction a reminder of the importance of respecting wildlife. — CBS News (@CBSNews) October 27, 2026

Organizacija tvrdi da nije bila ugrožena.

Uprkos dramatičnoj sceni, Knot Lucky Fishing insistira da Džen nije bila u stvarnoj opasnosti.

Prema njihovim rečima, posada je sve vreme pratila situaciju i držala životinju pod kontrolom. „Posada je sve vreme imala kontrolu nad ajkulom i ona se nikada nije dovoljno približila da nekome naudi“, navodi se u njihovom saopštenju.

Međutim, ceo događaj su iskoristili kao podsetnik da je ovo divlja životinja koju treba posmatrati sa oprezom.

- One su lepe, moćne i divlje. Zaslužuju svo poštovanje koje im možemo ukazati - rekli su.

Oni prikupljaju podatke označavanjem

Program u koji je organizacija uključena takođe ima istraživačku svrhu. Označavanjem ajkula, oni prikupljaju podatke koji im pomažu da proučavaju njihovo kretanje i način života.

Svaka ajkula koja učestvuje u programu dobila je ime po palom drugu. Organizacija ima za cilj da poveže istraživanje sa odavanjem počasti palim vojnicima, odnosno „nauku i čast na istoj palubi“.

Zahvalili su partnerima Starbrite, Gray's FishTag Research i Ambio Life Sciences na pomoći u vezi sa programom, koji, između ostalog, uključuje aktivnosti za veterane.

Ajkula još uvek nije označena.

Uprkos planu da se ajkula označi tokom putovanja, to se na kraju nije dogodilo. Posada nije mogla da pronađe dovoljno bezbedno vreme da je označi, pa su odlučili da odustanu. „Bezbednost ajkule i posade je uvek na prvom mestu, pa smo je pustili da nastavi svoj put“, zaključila je organizacija.

(Index hr)