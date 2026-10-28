DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 29. OKTOBAR: Blizance očekuju problemi sa dokumentacijom, Device romansa na poslu, Strelce sukobi sa šefovima
SAZNAJTE šta vas četvrtak, 29. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan(21. 3 - 20. 4)
Trigon između Meseca i Sunca u popodnevnim satima donosi vam priliv energije i kreativnosti na poslovnom planu. Pozicija Venere nagoveštava romantičan susret sa interesantnom osobom na izložbi ili sportskom događaju.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Uspeh u javnoj delatnosti, umetnosti ili advokaturi. Voljenoj osobi se ne dopada vaš stav o zajedničkom problemu. Problemi sa dokumentacijom. Povedite više računa o svojim izjavama. Osetljiv koštano-zglobni sistem.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec u vašem znaku u izazovnom aspektu sa vašim vladaocem retrogradnim Merkurom donosi probleme sa dogovorima, ugovorima, dokumentima. Rasprave sa ljubavnim partnerom i mlađim članovima porodice. Oprez u saobraćaju.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u 12. kući naglašava vašu intuiciju, a trigon sa Suncem vašu kreativnost. Problemi sa dogovorom o novom projektu. Naglašena kuća prepreka, donosi trzavice u domu i porodici. Nesanica.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mesec u komunikativnim Blizancima pravi napet aspekt sa retrogradnim Merkurom u kući privatnog života donoseći vam porodične probleme. Odlazak na kraći put ili dogovor o poslovnom aranžmanu sa Vagom.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Napet aspekt između vašeg vladaoca, retrogradnog Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, i Meseca u kući karijere, nepovoljno utiče na vaše planove u vezi sa privatnim biznisom. delatnosti. Tajna romansa na poslu.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Trigon između Meseca i Sunca donosi vam uspeh preko putovanja, pravnih pitanja, obrazovanja, kontakata sa strancima. Problemi zbog "papirologije" u vezi sa inostranstvom. Partner vam nameće svoje stavove.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Retrogradni Merkur u vašem znaku pod uticajem Meseca iz kuće novca upozorava da povedete više računa o troškovima. Rasprave sa voljenom osobom. Novac pristiže preko paralelnog ili honorarnog posla. Unosite više vitamina.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Napet aspekt između Meseca i retrogradnog Merkura, koji upravlja i vašom karijerom i partnerskim odnosima, upozorava na sukobe sa nadređenima i voljenom osobom. Pazite se finansijskih prevara. Izbegavajte alkohol.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Svakodnevne obaveze oduzimaju vam dragoceno vreme, ali danas ne možete ništa da promenite. Inkonjunkcija između Meseca i retrogradnog Merkura upozorava da povedete više računa o dokumentaciji i vrednim sitnicama. Unosite više tečnosti.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Aspekti Meseca u snalažljivim Blizancima donose vam uvećanje prihoda, preko saradnje sa strancima, IT sektora, putovanja, predavaštva, medija. Emotivni partner planira da vas iznenadi pozivom na zajednički put. Više šetajte.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Trigon između Meseca i Sunca u kući kreativnosti donosi vam dobitke preko honorarnog posla, ali i konkurenciju, koja će se potruditi da vas zavara lažnim informacijama. Poziv za izlazak od osobe koju ste upoznali preko prijatelja.
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