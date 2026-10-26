OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za ponedeljak, 26. oktobar: Evo koji su znaci pod uticajem punog Meseca u Biku

PUN Mesec, simbol emocija, žena, naroda, domovine, jednom godišnje nađe se u Biku, znaku novca, ljubavi i poseda, a ove godine ta faza formira se 26. oktobra, u 9.10, na drugom stepenu ovog znaka, koji simbolizuje novac, ljubav i posed.

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Na dnevni red vraća stare poslovne dogovore, rešavanje važnih finansijskih pitanja i partnerske odnose.

Ovogodišnji pun Mesec u Biku pravi opoziciju sa Suncem u noćnoj Škorpiji (koja zapravo jeste pun Mesec), Plutonom u buntovnoj Vodoliji, retrogradnom Venerom na kraju Vage (praktično na početku Škorpije) i simbolom slabe tačke, Hironom na kraju Ovna (praktično na početku Bika).

Tako se u vreme punog Meseca obrazuje fiksni T-krst, koji čine opozicije Sunce-Mesec i Mesec-Venera, i kvadrati Sunce-Pluton, Mesec-Pluton i Venera-Pluton. To govori o nepristajanju na kompromise, jer nijedna strana u sukobu neće želeti da popusti. Četvrti krak ove planetarne konfiguracije "pada" u znak Lava (u kome se nalaze Mars i Jupiter, ali pun Mesec u trenutku svoje kulminacije ne pravi aspekte s njima) što znači da se izlaz iz napetosti izazvane ovim aspektima u fiksnim znacima (T-krst) može pronaći u simbolici Lava - kontaktima i saradnji sa uspešnim, uticajnim, obrazovanim i uglednim osobama.

Uticaj punog Meseca najviše će osetiti rođeni sa Suncem ili podznakom na prvom, drugom ili trećem stepenu Bika (partnerski odnosi, javne delatnosti), Škorpije (važne lične odluke, finansijski i ljubavni odnosi), Lava (privatni život) i Vodolije (karijera, ugled).

S druge strane, pun Mesec donosi povoljne mogućnosti Rakovima, Devicama i Jarčevima: Rakovima, pun Mesec u 11. kući, a Sunce u petoj kući, donosi uspeh kroz kreativne i poslove u kojima do izražaja dolaze njihovi talenti, društvene projekte, ljubavne odnose i rad sa decom. Devicama, pun Mesec u devetoj kući a Sunce u trećoj kući, donose povoljne prilike u vezi sa putovanjima, polaganjem ispita, obrazovanjem, medijima, saradnjom sa strancima, pisanjem, izdavaštvom, internet-trgovinom. Njihov vladalac Merkur, retrogradan u Škorpiji, aktivira stare poslovne dogovore, predloge i kontakte. Pun Mesec u petoj kući Jarčeva stavlja akcenat na ljubav, decu, talenate i lične projekte, a Sunce u 11. kući na prijateljstva, saradnje i dugoročne ciljeve. Retrogradna Venera u njihovoj kući karijere i javnog ugleda donosi im prilike za koje su mislili da su zauvek propuštene.