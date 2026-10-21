KOSMIČKI REKORD: Otkriven bljesak radio-talasa star više od 10 milijardi godina

ASTRONOMI su otkrili misteriozni bljesak energije koji je davno pušten u svemir. U pitanju je nalet radio talasa koji su putovali više od 10 milijardi godina pre nego što su stigli do Zemlje, a za šta veruju da je najudaljeniji brzi radio-bljesak (FRB) ikada zabeležen.

Foto: AI/Gemini

Intenzivni bljesak radio talasa star je više od 10 milijardi godina i putovao je kroz približno 80% kosmičke istorije, prenosi Gardijan.

Brzi radio-bljesak (FRB) je intenzivni nalet radio talasa koji mogu da emituju onoliko energije u milisekundama za koju su suncu potrebni meseci ili godine.

Ovi neobični talasi prvi put su otkriveni 2007. godine i od tada zbunjuju naučnike, zbog spekulacija nekih da bi mogli imati vanzemaljsko poreklo.

U novoj studiji objavljenoj u časopisu Science, istraživači su otkrili FRB koji je nastao kada je univerzum bio star samo oko 3 milijarde godina, što znači da je putovao kroz približno "80% kosmičke istorije".

Veruje se da je eksplozija, pod imenom FRB 20240304B, najudaljenije dosad detektovana, na više od dvostruko većoj udaljenosti od prethodnog rekorda.

Naučnici su otkrili rafal pomoću radio teleskopa MeerKAT u Južnoj Africi i naknadno identifikovali njegovu galaksiju domaćina koristeći Nasin svemirski teleskop Džejmsa Veba (JVST).

Dr Temija Nanajakara, jedan od glavnih istraživača sa Univerziteta u Sidneju, rekao je da kada je proizveden bljesak, "nije bilo ni Zemlje ni sunca".

Podaci iz JVST-a ukazuju na to da je eksplozija nastala iz "mlade, vrlo male galaksije koja formira zvezde veoma velikom brzinom, bez mnogo metala oko nje".

Postoji nekoliko teorija o tome kako je nastao FRB, uključujući i to da potiču od magnetara, neutronskih zvezda sa veoma moćnim magnetnim poljem.

- Bez obzira na mehanizam koji uzrokuje ove radio-impulse, mora se objasniti činjenica da se može proizvesti u veoma mladim galaksijama sa vrlo malom količinom metala - rekao je Nanajakara.

Više od 10.000 FRB-ova otkriveno je od 2007. godine, prenosi Gardijan.

- Neki se ponavljaju neprekidno, dok se neki od njih ponavljaju neko vreme, a zatim zaustavljaju. Postoje i neki FRB-ovi koji prođu samo jednom i nikada više ih ne vidimo - rekao je Nanajakara

Da li je novi udaljeni bljesak samo jednokratan ili će dati signale koji se ponavljaju, ostaje da se vidi.

- Dobra stvar kod FRB-a je da ne moramo da znamo šta ih uzrokuje da bismo sproveli istraživanja koja sada radimo - rekao je Nanajakara.

Dodaje i da će dalje otkrivanje udaljenih FRB-a omogućiti naučnicima da mapiraju nevidljivu materiju u univerzumu.

Profesor Metju Bejls sa Univerziteta Svinburn, jedan od astrofizičara koji je prvi otkrio FRB, opisao je novi rad kao "validaciju koliko su FRB-ovi moćni za ispitivanje univerzuma".

Bejls ih je opisao kao "vrlo fundamentalni način brojanja koliko atoma ima u univerzumu".

Kako Gardijan kaže, putujući kroz svemir, ovi bljesci stupaju u interakciju sa česticama na svom putu, što naučnicima omogućava da izmere materiju koja je nevidljiva za optičke teleskope.

- U suštini ih možete koristiti kao merilo za količinu materije kroz koju su morali da prođu da bi stigli do Zemlje - rekla je dr Sara Veb, astrofizičarka sa Univerziteta Svinburn koja nije bila uključena u istraživanje.

- Otkriće sugeriše da su FRB-ovi možda bili vrlo česti u ranom univerzumu - dodala je ona.

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