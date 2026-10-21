VEŠTAČKA INTELIGENCIJA OTKRIVA KOLIKO ĆETE ŽIVETI: Sve se saznaje pomoću jedne fotografije!

LEKARI su razvili alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji na osnovu jedne fotografije lica može da proceni biološku starost osobe i predvidi verovatnoću preživljavanja kod pacijenata obolelih od raka, pokazalo je novo istraživanje.

Foto: Profimedija/Panthermedia/Michael Piepgras

Sistem su razvili stručnjaci zdravstvenog sistema "Mas dženeral brigem" iz američke savezne države Masačusets, a obučili su ga na više od 40 miliona fotografija lica ljudi različitih uzrasta i etničkog porekla, prenosi Gardijan.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu "Lanset digital helf".

Istraživači su razvili dva povezana alata.

"FAHR-FaceAge" procenjuje biološku starost osobe i na osnovu nje predviđa preživljavanje obolelih od raka, dok "FAHR-FaceSurvival" direktno procenjuje verovatnoću preživljavanja na osnovu fotografije lica.

Iako su oba algoritma zasnovana na istom modelu, koriste različite delove lica i pružaju komplementarne informacije o zdravstvenom stanju.

"FAHR-FaceAge" posebno analizira bore koje se pružaju od nosa ka uglovima usana, područje čela iznad očnih duplji i slepoočnice, dok "FAHR-FaceSurvival" procenjuje područje ispod očiju i oko korena nosa.

Napredak veštačke inteligencije

Jedan od autora istraživanja, Hugo Aerts, rekao je da "FAHR-FaceSurvival" predstavlja napredak u primeni veštačke inteligencije za procenu zdravstvenog stanja na osnovu izgleda lica, jer direktno uči da procenjuje rizik od smrtnog ishoda kod pacijenata obolelih od raka.

Među obolelima od raka u SAD koji su bili podvrgnuti radioterapiji, pacijenti koji su, prema proceni "FAHR-FaceAge", izgledali najmanje pet godina starije od svoje stvarne starosti imali su 21 odsto veći rizik od smrti tokom prosečnog perioda praćenja od četiri godine.

Kod onih koji su izgledali najmanje pet godina mlađe rizik je bio 17 odsto manji.

Istraživači navode da rezultati ukazuju na snažnu povezanost između procenjene biološke starosti i fizičkog zdravlja, što bi moglo da pomogne lekarima u proceni sposobnosti pacijenata da podnesu određene terapije.

Razvijena tehnologija mogla bi da pomogne u proceni rizika od smrti ili komplikacija nakon velikih hirurških zahvata i drugih terapija protiv raka, kao i u donošenju odluka o najprikladnijem načinu lečenja.

Onkolog Rejmond Mak iz "Mas dženeral brigema" rekao je da su lekarima, zbog starenja stanovništva, potrebni bolji načini za procenu fizičke otpornosti i krhkosti pacijenata pre nego što preporuče intenzivne terapije, poput zračenja, operacije ili sistemske terapije.

Istraživanje je pokazalo i povezanost određenih životnih navika sa biološkim starenjem lica.

Obilna konzumacija alkohola, upotreba droga i pušenje bili su povezani sa procenom da osoba izgleda biološki starije na fotografijama.

Mak je naveo i da je alat ostao relativno pouzdan uprkos uobičajenim razlikama među fotografijama, poput ugla snimanja, osvetljenja, izraza lica i šminke, kao i kod većine ispitivanih estetskih hirurških zahvata.

Ipak, lekari upozoravaju da je potrebno sprovesti dodatna istraživanja pre nego što bi ovakva tehnologija mogla da se koristi u širokoj kliničkoj primeni.

Fotografija lica mogla bi da bude jednostavan i jeftin način za dodatnu procenu zdravstvenog stanja i pomoć pri izboru terapije, ali ne bi trebalo da zameni procenu lekara, navodi oni.

(Tanjug)