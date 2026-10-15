MAČKA VAS GRICNE USRED MAŽENJA? Evo šta pokušava da vam kaže

SVE deluje savršeno, mačka vam se udobno smestila u krilo, zadovoljno prede i uživa dok je mazite. A onda, bez ikakvog očiglednog razloga, okreće glavu i gricka vas za ruku.

Foto: pattern with palm branches on blue background, seamless print / Alamy / Profimedia

Iako takva reakcija može da vas iznenadi, ona često ima sasvim jednostavno objašnjenje.

Mačke imaju granicu kada je maženje u pitanju

Za razliku od onoga što mnogi vlasnici misle, predenje ne znači uvek da mačka želi da je mazite beskonačno dugo.

Neke mačke veoma brzo postanu preosetljive na dodir, naročito ako ih dugo mazite po istom mestu. Ono što im je u početku prijalo posle nekog vremena može postati neprijatno.

Tada mogu reagovati blagim ugrizom kako bi vam stavile do znanja da žele pauzu.

Signali koje često ne primećujemo

Pre nego što ugrize, mačka obično pokazuje suptilne znake da joj je dosta pažnje.

Rep može početi nervozno da se pomera, uši se blago okreću unazad, a telo postaje napeto. Pojedine mačke prestaju da predu, okreću glavu prema ruci ili pokušavaju da se pomere.

Ako primetite takvo ponašanje, najbolje je da prestanete sa maženjem i pustite ljubimca da sam odluči da li želi još kontakta.

Kako da maženje bude prijatno za oboje?

Većini mačaka više prijaju kraća maženja, posebno oko obraza, brade i glave, mada svaka ima svoje omiljene delove tela.

Umesto da insistirate na dodiru, napravite kratku pauzu i posmatrajte reakciju. Ako vam se mačka sama približi ili gurne glavu pod ruku, verovatno želi da nastavite.

Važno je i da ugriz ne kažnjavate, jer tako možete dodatno povećati njen strah ili uznemirenost.

Ako je mačka odjednom počela da reaguje agresivno na dodir, naročito na određenom delu tela, trebalo bi da se posavetujete sa veterinarom kako biste isključili bol ili zdravstveni problem.

Najvažnije je da naučite da prepoznate njene granice, jer čak i najumiljatija mačka ponekad jednostavno želi malo mira.

(24sedam)