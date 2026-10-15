NAUČNICI OTKRILI: Evo šta pomaže organizmu da se brže oporavi posle operacije kile

NAUČNICI sa Kabardino-Balkarskog državnog univerziteta „H. M. Berbekov“ predložili su metod za pripremu organizma za oporavak nakon operacije uklanjanja kile.

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Stručnjaci su dokazali da nošenje specijalnog abdominalnog pojasa tokom 16 dana pre hirurške intervencije ubrzava zarastanje i sprečava povećanje intraabdominalnog pritiska.

Nakon operacija na organima trbušne duplje može se razviti takozvana ventralna kila. Ova patologija nastaje usled nepravilnog zarastanja hirurških ožiljaka, što dovodi do ispupčenja organa, objasnili su naučnici.

„Za uklanjanje takvih kila neophodna je operacija. Nakon nje se unutrašnji organi vraćaju u trbušnu duplju, a pritisak u stomaku naglo raste. Povećava se pritisak na dijafragmu, što otežava disanje i dodatno opterećuje srce i bubrege“, ukazao je jedan od autora istraživanja, profesor univerziteta Ahmed Aslanov.

Hirurzi iz Naljčika osmislili su način da unapred pripreme organizam za ovaj proces.

Pacijent tokom 16 dana nosi specijalni abdominalni pojas koji postepeno steže stomak, tako da pluća počnu nešto otežanije da funkcionišu, ali bez štetnih posledica po zdravlje. Postepenim zatezanjem pojasa i praćenjem rada pluća pomoću spirometrije, lekari tokom dve nedelje pripremaju respiratorni i kardiovaskularni sistem za postoperativno opterećenje.

Zahvaljujući tome, pacijenti nakon operacije lakše dišu, brže se oporavljaju i ređe im je potrebna psihološka podrška, napomenuo je Aslanov.

„Kod pacijenata koji su prošli pripremu poremećaji disanja nakon operacije bili su znatno manje izraženi nego u kontrolnoj grupi, a rezultati spirometrije vratili su se na prethodne vrednosti do 16. dana“, dodao je stručnjak.

Na Kabardino-Balkarskom državnom univerzitetu istakli su da je ova metoda već spremna za primenu u kliničkoj praksi. Za razliku od postojećih metoda, ne zahteva skupu opremu, složene hirurške zahvate niti lekove. Zbog toga bi mogla da bude dostupna i u regionalnim bolnicama, zaključili su naučnici.

sputnikportal.rs

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