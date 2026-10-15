ASTRONOMSKI SAT U VENECIJI: renesansno remek-delo koje povezuje vreme, Sunce, Mesec i zodijak

NA TRGU Svetog Marka u Veneciji nalazi se jedan od najzanimljivijih astronomskih satova evropske renesanse. Svečano predstavljen 1. februara 1499. godine, ovaj složeni mehanizam vekovima je privlačio pažnju ne samo zbog svoje tehničke sofisticiranosti već i zbog povezanosti merenja vremena sa nebeskim ciklusima.

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Prema zvaničnoj istoriji muzeja Torre dell’Orologio, odluka o izgradnji novog javnog sata doneta je 1493. godine, kad je Mletačka republika angažovala časovničare Đan Paola i Đan Karla Rainijerija iz Ređo Emilije.

Mehanizam je izrađivan tokom 1496. i 1497. godine, a kula i sat svečano su predstavljeni javnosti 1. februara 1499. godine. Za arhitektonski izgled kule često se navodi Mauro Kodusi, mada njegovo autorstvo nije potpuno dokumentovano.

Prema zvaničnoj dokumentaciji muzeja Sahat-kule u Veneciji, južni brojčanik, okrenut prema Trgu Svetog Marka, objedinjuje nekoliko različitih prikaza.

Fiksni mermerni krug i sunčeva kazaljka pokazuju sate rimskim brojevima, pokretni prsten prikazuje zodijačke znakove i odgovarajuća sazvežđa, nazive meseci i dane u godini, dok unutrašnji disk prikazuje Zemlju i rotirajući Mesec, čiji položaj predstavlja njegove različite faze.

Zodijak na ovom časovniku ima poseban značaj jer povezuje merenje vremena sa prividnim godišnjim kretanjem Sunca. Tradicionalni zodijak obuhvata dvanaest znakova — Ovna, Bika, Blizance, Raka, Lava, Devicu, Vagu, Škorpiju, Strelca, Jarca, Vodoliju i Ribe. Oni predstavljaju dvanaest delova pojasa neba duž kojeg se prividno kreću Sunce, Mesec i planete. Na brojčaniku se zodijački simboli nalaze uz kalendarske oznake, čime se povezuju godišnja doba, meseci i položaj Sunca na nebu.

Važno je razlikovati astronomska sazvežđa od astroloških znakova. U astrologiji zapadnog, tropskog sistema zodijak je podeljen na dvanaest jednakih delova od po 30 stepeni, dok su stvarna sazvežđa različitih veličina. Zbog precesije Zemljine ose, njihovi današnji položaji ne poklapaju se u potpunosti sa tradicionalnim astrološkim znakovima. Ipak, u vreme nastanka venecijanskog časovnika astronomija, kalendarsko računanje i astrološka tradicija bili su tesno povezani, pa zodijak na ovom mehanizmu svedoči i o tadašnjem razumevanju kosmosa.

Posebno je značajno to što današnji izgled brojčanika nije u potpunosti isti kao njegov prvobitni oblik. Tokom restauracije u 18. veku, astronomski sistem je pojednostavljen. Originalni mehanizam obuhvatao je i prikaz pet tada poznatih planeta - Saturna, Jupitera, Marsa, Venere i Merkura - raspoređenih prema geocentričnom, Ptolemejevom sistemu sveta.

Veliku restauraciju izveo je časovničar Bartolomeo Feračina između 1753. i 1759. godine. Tom prilikom izvorni prikaz nebeskih tela je izmenjen, pa današnji brojčanik više ne sadrži sve astronomske elemente koji su postojali u prvobitnoj verziji. Ova promena svedoči o tome da sat nije bio samo mehanizam za pokazivanje vremena već i složen prikaz tadašnje kosmološke slike sveta.

Ovaj sat zato predstavlja više od instrumenta za merenje vremena. On svedoči o renesansnom nastojanju da se kretanje nebeskih tela, kalendarski ciklusi i svakodnevni život objedine u jednom tehničkom i umetničkom delu.

(Le Temps)

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