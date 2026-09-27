PANDE STIŽU U ATLANTU! Kineski "dvostruki blagoslov" poleteo u novi dom
DVE džinovske pande krenule su tokom protekle noći avionom iz Čengdua u Kini ka svom novom domu u zoološkom vrtu u Atlanti, kao poklon te zemlje Sjedinjenim Američkim Državama koji je najavio kineski predsednik, Si Đinping, tokom susreta sa američkim predsednikom, Donaldom Trampom, u Beloj kući.
Pande su kamionima iz Istraživačke baze za uzgoj džinovskih pandi u provinciji Sečuan odvezene do aerodroma, gde su ukrcane na putovanje koje bi trebalo da traje oko 15 sati, prenosi Sinhua.
Kina je organizovala da nekoliko veterinara i uzgajivača ostane u zoološkom vrtu u Atlanti dok pande budu u karantinu po dolasku.
Tim u zoološkom vrtu Atlanta i kineski tim održali su "mnogo onlajn i oflajn sastanaka kako bi sproveli detaljne razmene o planu nadogradnje i transformacije" za objekat u kojem se nalaze pande, koje su pozajmljene od kineske vlade.
Jedna od pandi koje su krenule za Atlantu ima isto ime - Ping Ping, što znači "mir", kao i prva panda koju je Mao Ce Tung poklonio Sovjetskom Savezu 1957. godine, prenosi CNN.
Ping Ping je rođen 17. marta 2020. godine, ima velike crne mrlje oko očiju i posebno je dobar u penjanju po drveću, prema podacima Kineske nacionalne uprave za šumarstvo i travnjake.
Druga panda, Fu Šuang, što znači "dvostruki blagoslov", rođena je sedam meseci kasnije, 18. oktobra. Čuvari zoološkog vrta u istraživačkoj bazi za uzgoj džinovskih pandi u Čengduu odabrali su par nakon što su uzeli u obzir njihovu starost, zdravlje, genetiku i ličnost a njihov dolazak u Atlantu očekuje se danas u jutarnjim satima, po lokalnom vremenu.
Taj zoološki vrt je ranije ugostio nekoliko pandi a drugi par, Lun Lun i Jang Jang, imao je sedam potomaka između 2006. i 2016. godine, pre nego što su se vratili u Čengdu.
Zoološki vrt Atlante je ranije saopštio da je "oduševljen i počastvovan" da dočeka još dve pande.
U pripremi za selidbu, Ping Ping i Fu Šuang proveli su u karantinu mesec dana sa grupom negovatelja koji žive sa njima, a pande su takođe dresirane za dug let, tako što su navikavane na svoj kavez i glasne zvukove.
Pande su nekada lutale ogromnim delom Kine, kao i delovima severnog Mjanmara i Vijetnama, ali širenje ljudskih naselja i klimatske promene smanjile su stanište tih medveda koji jedu bambus na samo šest planinskih venaca iznad basena Sečuan, duboko u unutrašnjosti Kine.
(Tanjug)
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