PORODIČNI I SUKOBI SA PARTNEROM Astro savet za nedelju, 13. septembar: Ovih 5 znakova su danas pod uticajem aspekata Meseca

MESEC, simbol privatnog života, u Vagi, znaku partnerskih odnosa, danas pravi napete aspekte sa Marsom u Raku (kojim vlada Mesec) i retrogradnim Saturnom u Ovnu.

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Rak je znak Marsovog pada, a Ovan Saturnovog pada, tako da su obe planete oslabljene i nepovoljno utiču na porodične odnose, naročito sa ženama, ma kog pola da ste, kao i na odnos sa emotivnim partnerom.

Na udaru su Rakovi, Ovnovi, Jarčevi i Vage.

Svetla tačka je sekstil između Meseca i Jupitera u Lavu, koji donosi dobitke, popularnost, slavu, dobitke preko putovanja, obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, saradnje sa strancima. Najviše će ovaj aspekt osetiti Vage i Lavovi.