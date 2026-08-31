KREĆE RAZOTKRIVANJE TAJNI SVEMIRA: Posle lansiranja, moćni teleskop NASA-e uspešno nastavio misiju

UGLEDNA američka svemirska agencija započela je jednu od svojih najvažnijih misija u istoriji astronomije.

Foto: NASA

Teleskop Nensi Grejs Roman uspešno se odvojio od drugog stepena rakete "Falkon hevi"“ oko 31 minut nakon lansiranja i sad samostalno putuje ka svojoj konačnoj orbiti.

NASA je ubrzo uspostavila komunikaciju sa letelicom, a potvrđeno je i uspešno postavljanje njenih solarnih panela.

U narednim danima očekuje se postavljanje antene visokog pojačanja i zaštitnog poklopca teleskopa, kao i prva korekcija kursa. Biće aktiviran i koronograf, instrument koji će testirati tehnologiju za direktno snimanje planeta sličnih Jupiteru izvan Sunčevog sistema.

Teleskop će naredna oko tri meseca putovati ka Lagranžovoj tački 2, udaljenoj oko 1,6 miliona kilometara od Zemlje, gde će započeti proces podešavanja i kalibracije instrumenata.

Prvi snimci početkom 2027. godine

Podsetimo, svemirski teleskop Nensi Grejs Roman vredan oko četiri milijarde dolara lansiran je 30. avgusta iz Svemirskog centra "Kenedi" na Floridi raketom "Falkon hevi" kompanije Spejs Iks.

Misija je planirana na pet godina, uz mogućnost produženja za još toliko.

(science.nasa.gov)

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