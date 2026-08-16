NE PITAJU KOLIKO KOŠTA Novi rekord: Redak arktički soko prodat za skoro 350.000 dolara

IZUZETNO redak „ snežno beli“ arktički soko prodat je za 1,3 miliona saudijskih rijala (približno 320.000 evra) na Međunarodnoj aukciji odgajivača sokolova, postavivši ovogodišnji rekord i postavši druga najskuplja ptica u istoriji ovog prestižnog događaja.

Foto: Steve Smith on Unsplash

Na Međunarodnoj aukciji odgajivača sokolova za 2026. godinu postignut je novi cenovni rekord, kada je jedinstveni primerak „snežno belog“ arktičkog sokola (lat. Falco rusticolus) prodat za neverovatnih skoro 320.000 evra.

Ova prodaja ne samo da predstavlja najvišu cenu postignutu na ovogodišnjem događaju, već je ujedno i druga najveća suma ikada plaćena za jednu pticu u istoriji ove aukcije, potvrđujući status sokolarstva kao sporta luksuza i prestiža, prenosi RTS.

Mladi snežno beli soko, odgajan na farmi Džima Vilsona u Ontariju, Kanada, prodat je sedme večeri aukcije, koju organizuje Nacionalni centar za sokolove u svom sedištu u Malhamu, oko 65 km severno od saudijske prestonice Rijada.

Inače, u pitanju je hibridni soko uzgajan da ima otprilike 75% arktičkog sokola (i 25% druge vrste sokola, obično stepskog ili sivog sokola). Ova specifična genetska mešavina je cenjena u elitnom sokolarstvu i trkama sokola zbog kombinovanja ogromne veličine, upečatljivog izgleda i izdržljivosti čistog arktičkog sokola sa dodatnom brzinom ili prilagodljivošću manjeg sokola.

Soko je gotovo u potpunosti beo, sa tek tamnim vrhovima krila, što ga čini izuzetno retkim i cenjenim primerkom. Njegov prodoran pogled i savršeno perje svedoče o vrhunskom uzgoju, koji je ključan faktor u postizanju ovako visokih cena.

A Super White gyrfalcon sold for SAR 1.3 million at the International Falcon Breeders Auction 2026, setting this year’s record and becoming the second most expensive falcon in the auction’s history#AlEkhbariyaEN pic.twitter.com/Fx5ZIWSiVw — AlEkhbariya News (@alekhbariyaEN) August 16, 2026

TRADICIJA I MILIONSKI POSAO

Sokolarstvo ima duboke korene u kulturi Bliskog istoka, gde se vekovima neguje kao plemenita veština i simbol statusa. Međutim, danas je to i izuzetno unosan posao. Međunarodna aukcija odgajivača sokolova okuplja najbogatije entuzijaste i najbolje odgajivače iz celog sveta, koji su spremni da ulože ogromne sume novca u ptice sa izvanrednim pedigreom, brzinom i lovačkim instinktima.

Prodaja ovog snežno belog primerka nije samo vest o finansijskom rekordu, već i pokazatelj koliko su odgajivači napredovali u selektivnom uzgoju, stvarajući ptice gotovo savršenih karakteristika.

Svaki detalj, od boje perja do fizičke građe, pažljivo se uzgaja i vrednuje. Ovakvi događaji pokazuju kako se drevna tradicija uspešno prilagodila modernom dobu, spajajući kulturnu baštinu sa zakonima tržišta i tehnologijom uzgoja. Ova rekordna prodaja potvrđuje da je fascinacija sokolovima jača nego ikad, pretvarajući ih u prave dragulje na nebu.

sputnikportal.rs

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