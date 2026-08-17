Panorama

NEVEROVATNA SCENA U GRADSKOM PREVOZU: Koze pobegle iz dvorišta, pa uskočile u autobus (VIDEO)

T.J.

17. 08. 2026. u 17:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SNIMAK dve odbegle koze koje su ušle u gradski autobus u Portlandu privukao je milione pregleda na društvenim mrežama i postao globalni hit.

НЕВЕРОВАТНА СЦЕНА У ГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ: Козе побегле из дворишта, па ускочиле у аутобус (ВИДЕО)

Foto: Skrinšot Iks/Heated Rep?rts

Njihova neobična "avantura" privukla je milione pregleda.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, sve je počelo pre nekoliko dana, tačnije u utorak ujutru, kada su koze pobegle iz ograđenog dvorišta u jugoistočnom delu Portlanda. Njihov vlasnik je kasnije ispričao da su u pitanju braća po imenu "Bili Kid" i "Bili Koza".

Dvojac je uspeo da se udalji više od 400 metara od kuće, a zatim je, po svemu sudeći, odlučio da nastavi put - gradskim prevozom. Na snimku nadzorne kamere, koji je objavila gradska saobraćajna agencija TriMet, vidi se kako koze prilaze autobusu i ulaze unutra.

Njihova vožnja, međutim, nije dugo trajala.

Putnici su ubrzo primetili neobične "saputnike" i isterali ih napolje. Posle dvadesetak sekundi, životinje su napustile vozilo.

Potom su stigle do obližnjeg tržnog centra, gde im se izgubio trag, prenosi "Oregon Live". Policija Portlanda krenula je u potragu za odbeglim životinjama, ali nije uspela da ih pronađe. Ipak, koze su očigledno znale put do kuće.

Ovo nije bilo prvo "bekstvo"

Pre nego što je njihov vlasnik uopšte shvatio da su pobegle, vratili su se u dvorište.

Vlasnik je saznao za neobičnu "avanturu" tek kada su mu se javili prijatelji koji su prepoznali njegove ljubimce na televiziji. Snimci su osvanuli na mrežama i izazvali veliku pažnju.

Vlasnik je rekao da ovo nije bio prvi "beg" koza, jer su i ranije uspele da probiju ogradu i odu u komšijsko dvorište, kako bi grickale travu. Ipak, ovaj put otišle su mnogo dalje.

On je postavio dodatne brave na ogradu, nadajući se da će tako konačno stati na put njihovim "uličnim avanturama".

Popularnost radoznalih koza otišla je toliko daleko da je TriMet odlučio da napravi sopstvene majice posvećene neobičnom događaju.

Na majicama piše TriMet is Goated, što je igra reči koja se odnosi na izraz GOAT, odnosno skraćenicu za "najbolji svih vremena". Na njima se nalaze i crtani prikazi "Bilija Kida" i "Bilija Koze" kako izlaze iz autobusa.

Majice koštaju 35 dolara, a prihod od njihove prodaje biće namenjen podršci javnom prevozu.

(Oregon Live)

BONUS VIDEO: DžINOVSKE PANDE SE SPREMAJU ZA PUT: Crno-bela diplomatija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Čuveni sajt objavio listu 15 najgorih srpskih jela: Ovaj spisak naljutiće mnoge Srbe!
Panorama

0 0

Čuveni sajt objavio listu 15 najgorih srpskih jela: Ovaj spisak naljutiće mnoge Srbe!

LASTA „najgorih srpskih jela“ koju objavljuje gastronomski vodič TasteAtlas ponovo je izazvala raspravu, posebno zato što su se među slabije ocenjenim specijalitetima našla jela bez kojih mnogi u Srbiji teško mogu da zamisle domaću trpezu. Ipak, važno je naglasiti da je lista u međuvremenu ažurirana: umesto ranijih 15, TasteAltlas trenutno rangira čak 26 srpskih jela, a poredak se formira na osnovu ocena korisnika.

17. 08. 2026. u 14:30

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica