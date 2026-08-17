NEVEROVATNA SCENA U GRADSKOM PREVOZU: Koze pobegle iz dvorišta, pa uskočile u autobus (VIDEO)
SNIMAK dve odbegle koze koje su ušle u gradski autobus u Portlandu privukao je milione pregleda na društvenim mrežama i postao globalni hit.
Njihova neobična "avantura" privukla je milione pregleda.
Naime, kako prenose tamošnji mediji, sve je počelo pre nekoliko dana, tačnije u utorak ujutru, kada su koze pobegle iz ograđenog dvorišta u jugoistočnom delu Portlanda. Njihov vlasnik je kasnije ispričao da su u pitanju braća po imenu "Bili Kid" i "Bili Koza".
Dvojac je uspeo da se udalji više od 400 metara od kuće, a zatim je, po svemu sudeći, odlučio da nastavi put - gradskim prevozom. Na snimku nadzorne kamere, koji je objavila gradska saobraćajna agencija TriMet, vidi se kako koze prilaze autobusu i ulaze unutra.
Njihova vožnja, međutim, nije dugo trajala.
Putnici su ubrzo primetili neobične "saputnike" i isterali ih napolje. Posle dvadesetak sekundi, životinje su napustile vozilo.
Potom su stigle do obližnjeg tržnog centra, gde im se izgubio trag, prenosi "Oregon Live". Policija Portlanda krenula je u potragu za odbeglim životinjama, ali nije uspela da ih pronađe. Ipak, koze su očigledno znale put do kuće.
Ovo nije bilo prvo "bekstvo"
Pre nego što je njihov vlasnik uopšte shvatio da su pobegle, vratili su se u dvorište.
Vlasnik je saznao za neobičnu "avanturu" tek kada su mu se javili prijatelji koji su prepoznali njegove ljubimce na televiziji. Snimci su osvanuli na mrežama i izazvali veliku pažnju.
Vlasnik je rekao da ovo nije bio prvi "beg" koza, jer su i ranije uspele da probiju ogradu i odu u komšijsko dvorište, kako bi grickale travu. Ipak, ovaj put otišle su mnogo dalje.
On je postavio dodatne brave na ogradu, nadajući se da će tako konačno stati na put njihovim "uličnim avanturama".
Popularnost radoznalih koza otišla je toliko daleko da je TriMet odlučio da napravi sopstvene majice posvećene neobičnom događaju.
Na majicama piše TriMet is Goated, što je igra reči koja se odnosi na izraz GOAT, odnosno skraćenicu za "najbolji svih vremena". Na njima se nalaze i crtani prikazi "Bilija Kida" i "Bilija Koze" kako izlaze iz autobusa.
Majice koštaju 35 dolara, a prihod od njihove prodaje biće namenjen podršci javnom prevozu.
(Oregon Live)
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