DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 12. NOVEMBAR: Blizanci dobijaju romantičnu poruku, Lav i Strelac skloni preispitivanju, Vodoliji stiže novac
SAZNAJTE šta vas u sredu, 12. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Poslednja Mesečeva četvrt u petoj kući u trigonu s Hironom u vašem znaku ponovo vas fokusira na odnos s bivšom simpatijom. Dodatni oprez sa finansijama ukoliko planirate ulaganje u neki vid samostalne delatnosti.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući privatnosti, možete uspešno da dovršite privatni posao koji je već duže vreme "na čekanju". Kontakti sa strancima donose vam uvećanje prihoda preko nekretnina ili trgovine hranom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vladalac vaših finansija, Mesec, u fazi poslednje četvrti, donosi vam priliku da realizujete posao koji ima veze s kraćim putovanjima, intelektualnim angažmanom ili s rođacima. Dobijate romantične poruku od bivše simpatije.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Poslednja četvrt vašeg vladaoca Meseca koji upravlja vašom karijerom, donosi mogućnost raspleta sukoba s nadređenima ili roditeljima. Slobodne Rakove očekuje susret s nekim koga su odavno upoznali preko poslovnih kontakata.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Jednom godišnje, poslednja četvrt Meseca (vladaoca vaše podsvesti) nađe se u vašem znaku čineći vas sklonim preispitivanju. Pred važnom ste odlukom o obnovi romanse s bivšim ili kontakta s poslovnim partnerom.
Devica (22. 8 - 23. 9)
S poslednjom četvrti Meseca u kući ograničenja i prepreka, očekuju vas trzavice sa nadređenima i nesporazumi s članovima porodice. Uvećanje zarade preko saradnje s bivšim saradnicima ili preko realizacije stare poslovne ideje.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Poslednja četvrt Meseca, vladaoca vaše karijere, u kući planova i kontakata sa strancima, pravi trigon s Hironom, donoseći vam uspeh preko emotivnog ili poslovnog partnera, javne delatnosti ili sudskog spora.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
S poslednjom Mesečevom četvrti u astrološkoj kući karijere, izbegavajte rasprave sa ženama na poslu. Ali zato možete uspešno da dovršite dogovor u vezi sa putovanjem, inostranstvom, obrazovanjem ili pravnim pitanjima.
Strelac (23.11 - 21. 12)
Faza poslednje četvrti Meseca, vladaoca vaših finansija i intime, u trigonu s asteroidom Hiron u kući ljubavnog života, donosi vam susret s bivšim emotivnim partnerom ili preispitivanje u ljubavi. Smanjite unos šećera.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Aspekt između poslednje četvrti Meseca u kući finansija i Hirona može da vam donese finansijski uspeh preko porodičnog ili drugog vida privatnog biznisa ili nekretnina. Neko koga dugo niste videli, želi da ponovo uđe u vaš život.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Poslednja Mesečeva četvrt u sedmoj kući donosi mogućnost bolje komunikacije u partnerskom odnosu, emotivnom ili poslovnom, kao i s braćom, sestrama ili rođacima. Dobici preko kraćih putovanja ili intelektualnih delatnosti.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Asterodi Hiron u trigonu s poslednjom četvrti Meseca u kući posla donosi vam povratak staroj ideji ili saradnji sa starim saradnicima. Mesec vlada i vašim ljubavnim životom što nagoveštava povratak starog partnera u vaš život.
Preporučujemo
BABA VANGINO PROROČANSTVO ZA 2026: Četiri znaka će imati najgoru godinu
09. 11. 2025. u 19:25
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)