DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 12. NOVEMBAR: Blizanci dobijaju romantičnu poruku, Lav i Strelac skloni preispitivanju, Vodoliji stiže novac

SAZNAJTE šta vas u sredu, 12. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Poslednja Mesečeva četvrt u petoj kući u trigonu s Hironom u vašem znaku ponovo vas fokusira na odnos s bivšom simpatijom. Dodatni oprez sa finansijama ukoliko planirate ulaganje u neki vid samostalne delatnosti.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući privatnosti, možete uspešno da dovršite privatni posao koji je već duže vreme "na čekanju". Kontakti sa strancima donose vam uvećanje prihoda preko nekretnina ili trgovine hranom.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vladalac vaših finansija, Mesec, u fazi poslednje četvrti, donosi vam priliku da realizujete posao koji ima veze s kraćim putovanjima, intelektualnim angažmanom ili s rođacima. Dobijate romantične poruku od bivše simpatije.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Poslednja četvrt vašeg vladaoca Meseca koji upravlja vašom karijerom, donosi mogućnost raspleta sukoba s nadređenima ili roditeljima. Slobodne Rakove očekuje susret s nekim koga su odavno upoznali preko poslovnih kontakata.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Jednom godišnje, poslednja četvrt Meseca (vladaoca vaše podsvesti) nađe se u vašem znaku čineći vas sklonim preispitivanju. Pred važnom ste odlukom o obnovi romanse s bivšim ili kontakta s poslovnim partnerom.

Devica (22. 8 - 23. 9)

S poslednjom četvrti Meseca u kući ograničenja i prepreka, očekuju vas trzavice sa nadređenima i nesporazumi s članovima porodice. Uvećanje zarade preko saradnje s bivšim saradnicima ili preko realizacije stare poslovne ideje.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Poslednja četvrt Meseca, vladaoca vaše karijere, u kući planova i kontakata sa strancima, pravi trigon s Hironom, donoseći vam uspeh preko emotivnog ili poslovnog partnera, javne delatnosti ili sudskog spora.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

S poslednjom Mesečevom četvrti u astrološkoj kući karijere, izbegavajte rasprave sa ženama na poslu. Ali zato možete uspešno da dovršite dogovor u vezi sa putovanjem, inostranstvom, obrazovanjem ili pravnim pitanjima.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Faza poslednje četvrti Meseca, vladaoca vaših finansija i intime, u trigonu s asteroidom Hiron u kući ljubavnog života, donosi vam susret s bivšim emotivnim partnerom ili preispitivanje u ljubavi. Smanjite unos šećera.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Aspekt između poslednje četvrti Meseca u kući finansija i Hirona može da vam donese finansijski uspeh preko porodičnog ili drugog vida privatnog biznisa ili nekretnina. Neko koga dugo niste videli, želi da ponovo uđe u vaš život.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Poslednja Mesečeva četvrt u sedmoj kući donosi mogućnost bolje komunikacije u partnerskom odnosu, emotivnom ili poslovnom, kao i s braćom, sestrama ili rođacima. Dobici preko kraćih putovanja ili intelektualnih delatnosti.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Asterodi Hiron u trigonu s poslednjom četvrti Meseca u kući posla donosi vam povratak staroj ideji ili saradnji sa starim saradnicima. Mesec vlada i vašim ljubavnim životom što nagoveštava povratak starog partnera u vaš život.